حريق في روضة في اللد يلحق اضرارا جسيمة.. زبارقة: شبهات حول حريق متعمد

عبدالكريم زبارقة:



هذا الحريق ليس من نسيج الصدفة، فحريق بهذا الحجم هو بفعل فاعل ، وانا اطالب المسؤولين التحقيق، وضبط الجناة وتقديمهم للعدالة بأسرع وقت ممكن

شبّ فجر اليوم حريق كبير في روضة الاطفال "بلبل" في اللد ، الأمر الذي ألحق اضرارا مادية في الممتلكات، حيث هرعت طواقم الاطفاء الى المكان وباشرت باخماد الحريق، الا أن الروضة لم تجهز بعد لاستقبال الاطفال، هذا واحترقت المكيفات الحديثة والحواسيب، واسلاك الكهرباء والعاب الاطفال والبساط الذي يغطي الارضية، كما وباشرت الشرطة بدورها التحقيق في ملابسات وظروف هذا الحريق.



الروضة اليوم

وقال عضو البلدية عبدالكريم زبارقة الذي تواجد في المكان وعاين الاضرار عن كثب: "هذا الحريق ليس من نسيج الصدفة ، فحريق بهذا الحجم هو بفعل فاعل ، وانا اطالب المسؤولين التحقيق، وضبط الجناة وتقديمهم للعدالة بأسرع وقت ممكن".



واضاف: "لا يعقل أن يبقى الاولاد في بيوتهم فترة طويلة من الوقت، وأنا اطالب بلدية اللد، وقسم المعارف فيها بايجاد المكان البديل وبأسرع وقت لكي يتسنى للاولاد العودة بسرعة الى مقاعد الدراسة".



عبد الكريم زبارقة

