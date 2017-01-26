بيانيتش: لا نعاني مطلقاً ولعل تسجيل 4 أهداف يوضح ذلك

بيانيتش:



كان علينا إنهاء مواجهة ميلان مبكراً وعدم ترك الأمور مُعلقة حتى النهاية برفع الفارق وتسجيل هدف أخر على الأقل

رفض البوسني ميراليم بيانيتش، لاعب وسط يوفنتوس ، وصف أن فريقه يعيش أزمة خلال الفترة الأخيرة، مؤكداً أن اليوفي الذي يسجل 4 أهداف في أخر مباراتين لا يمكن أن يكون في أزمة.





بيانيتش مع زملائه في الفريق



وقال بيانيتش، في تصريحات تلفزيونية لشبكة راي: "كان علينا إنهاء مواجهة ميلان مبكراً وعدم ترك الأمور مُعلقة حتى النهاية برفع الفارق وتسجيل هدف أخر على الأقل، ولكننا في النهاية حققنا هدفنا وتأهلنا للدور نصف النهائي بكأس إيطاليا".

وأضاف بيانيتش: "لم نعاني مطلقاً، ولعل تسجيل الفريق 4 أهداف خلال المباراتين الأخيرتين يوضح ذلك ويجعل الأمور تتحدث عن نفسها دون أي توضيح".

وعن مواجهة نابولي في الدور القادم ولقاء ساسولو يوم الأحد المقبل، أوضح بيانيتش: "مواجهة نابولي ستكون قوية ورائعة لأنهم فريق مميز ولكننا نريد الفوز بالكأس، ولكن في الوقت الحالي سنغلق ملف الكأس مؤقتاً ونركز على الدوري، وأمام ساسولو سيرى الجميع عظمة يوفنتوس".