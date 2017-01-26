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أخبار محاكم وجنائيات إتهام شاب (19 عاما) من الناصرة بدهس شرطي في نتسيرت عيليت والهرب

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الناصرة والقضاء إتهام شاب (19 عاما) من الناصرة بدهس شرطي
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إتهام شاب (19 عاما) من الناصرة بدهس شرطي في نتسيرت عيليت والهرب

لائحة الاتهام:

الشرطي أشار للسائق بالتوقف ولكنه استمر بالقيادة نحوه، فحاول الشرطي الذي شعر بالخطر الابتعاد دون نتيجة ما أسفر عن دهس الشرطي الذي هوى أرضا

موقع العرب وصحيفة كل العرب- الناصرة
نشر: 2017-01-26 12:48:17 A A

عممت النيابة العامة، بيانا ورد فيه: "قدمت النيابة في لواء الشمال، للمحكمة المركزية في الناصرة ، لائحة اتهام ضد شاب (19 عاما) من مدينة الناصرة بتهمة التسبب بكدمات عمدا، وتشكيل خطر على حياة مسافرين في الشارع والاعتداء على شرطي في ظروف خطيرة والتي تؤدي للإصابة، وترك مصاب دون تقديم المساعدة وعرقلة عمل شرطي خلال قيامه بوظيفته" وفقا للبيان.

فيديو- توثيق عملية الدهس  

تفاصيل لائحة الاتهام
وجاء في لائحة الاتهام، أنه "شرطيا ومتطوعا في الشرطة قاما بفحص رخص سيارات عند الشارع الواصل بين الشارة الضوئية ومجمع دودج في نتسيرت عيليت، وقرابة الساعة 23:00 من يوم 20.01.2017 وصل المتهم من الناصرة باتجاه الحاجز وهو يقود سيارة وبرفقته 3 شبان، وقام شرطي يرتدي زي الشرطة بالإشارة للسائق بالتوقف بمساعدة مصباح، ولكن المتهم الذي رأى الشرطي لم ينصع لأوامره واستمر بالسفر باتجاهه وزاد من السرعة على الرغم من أن الشرطي استمر بالإشارة له بالتوقف، ولكنه استمر بالقيادة نحوه، فحاول الشرطي الذي شعر بالخطر، الابتعاد دون نتيجة ما أسفر عن دهس الشرطي الذي هوى أرضا" وفقا للبيان.

ولفت البيان: "المتهم لم يقف جانبا ولم يطلب الاسعاف لمساعدة المصاب وانما تابع سفره، بعكس اتجاه السير بعد أن زاد من سرعته ما إضطر 3 سيارات سافرت في الشارع الى الانحراف عن المسار تفاديا للاصطدام، وفقط على بعد 300 متر وصل المتهم الى دوار فقد فيه السيطرة واصطدم بجدار من باطون وتوقف، وعليه تم اعتقاله هو ومن معه" وفقا للبيان. 

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