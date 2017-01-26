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فنانين فن عالمي بعد تصريحاتها ضد ترامب.. أغاني مادونا ممنوعة في راديو تكساس

فنانين

أغاني مادونا ممنوعة في راديو تكساس
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بعد تصريحاتها ضد ترامب.. أغاني مادونا ممنوعة في راديو تكساس

مادونا:

أهلا بكم في ثورة الحب من أجل الرفض والتمرد نحن كنساء على هذا العصر الجديد من الاستبداد

النساء ليس فقط معرضات للخطر ولكن الجميع يتم تهمشيه.. وهو ما يعد جريمة

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة (تصوير:Xinhua News Agency)
نشر: 2017-01-26 12:48:17 A A

بعد تصريحاتها ضد الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب أثناء التظاهرات التي خرجت ضده في عدد من ولايات الأميركية مطلع الأسبوع الحالي، ذكرت صحيفة "الاندبندنت" البريطانية أن إذاعة راديو "تكساس" قررت منع إذاعة أغاني النجمة العالمية مادونا.


مادونا

تصريحات مادونا التي اثارت الجدل ذكرت فيها انها تفكر في تفجير البيض الأبيض لكي تتخلص من ترامب.
وقالت مادونا: "أهلا بكم في ثورة الحب من أجل الرفض والتمرد نحن كنساء على هذا العصر الجديد من الاستبداد.. فالنساء ليس فقط معرضات للخطر ولكن الجميع يتم تهمشيه.. وهو ما يعد جريمة".

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