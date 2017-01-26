إعدادية إبن سينا في كفرقرع تحتضن مشروع ميلا التوعوي

المشروع يحتضن بين طياته باكورة من الفعاليات التي تقدم للطلاب المشاركين وتساهم كل المساهمة في رفع الوعي لديهم حيال مخاطر حياتية محدقة والوقاية منها

إحتضنت المدرسة الاعدادية إبن سينا كفرقرع حفل إفتتاح مشروع "ميلا" بمشاركة العديد من المسؤولين في المجلس المحلي كفر قرع من بينهم مسؤول قسم التربية والتعليم المحامي أنور زحالقة وبمشاركة مدير قسم المعارف رشيد عثامنة ومسؤول قسم الشبيبة محمد عسلي ومديرة قسم البلدة الامنة المحامية شروق محاميد مصاروة ومسؤول الأمن والأمان معن مصالحة وكما وشارك القاضي المتقاعد محمد مصاروة وبمشاركة مندوبين عن شرطة وادي عارة والشرطة الجماهيرة في القرية وبمشاركة الطلاب المشاركين في المشروع لهذا العام.





خلال اللقاء



رحبت مديرة المدرسة المربية نوال كناعنة عليمي خلال اللقاء الإفتتاحي بالحضور مشيدة بهذا اللقاء الذي يتم من خلاله إنطلاق مشروع ميلا الذي يحتضن بين طياته باكورة من الفعاليات التي تقدم للطلاب المشاركين وتساهم كل المساهمة في رفع الوعي لديهم حيال مخاطر حياتية محدقة والوقاية منها، كظاهرة العنف والجريمة ومخاطر اخرى عديدة وإكسابهم اليات لكيفية الوقاية والتصرف السليم، وشاكرت المديرة مركزة المشروع المربية منى عثامنة والقائمين عليه والداعمين له على مستوى المجلس المحلي وممثليه وكذلك الامر ممثلي شرطة وادي عارة متمنية الفائدة لجميع الطلاب المشاركين فيه.



وفي الختام أشاد الحضور باللقاء الإفتتاحي للمشروع متمنين للطلاب الفائدة الكبرى مثمنين دور المدرسة الإعدادية إبن سينا، ادارًة وطاقمًا في إحتضان المشاريع الريادية التي تصب بالدرجة الاولى في مصلحة الطلاب وتساهم في إرتقائهم المستمر في مسيرتهم التربوية والتعليمية.