شيرين تدفع مليون جنيه بسبب هجومها على عمرو دياب وإليسا

أكدت الفنانة شيرين عبد الوهاب بأنها تريد ان تكون مؤثرة في عمل الخير بخاصة بعدما صدر منها مؤخرًا بحق الفنان عمرو دياب وشعورها بتأثيرها في المجتمع.

وتبرعت شيرين بمليون جنيه يوجه منها 500 ألف جنيه لأعمال الخير، وبقية المبلغ يذهب لمستشفى أبو الريش للأطفال.



وأضاف عمرو أديب: "من نص ساعة قبل ما أدخل البرنامج شيرين عبد الوهاب كلمتني وقالت لي أنا حاسة بعد ما عملت اللي عملته حسيت أني مؤثرة.. فأنا عاوزة أبقى مؤثرة في الخير وهتبرع بـ500 ألف جنيه لأعمال الخير". وأكمل دياب قائلا: "أنا قلت لها بس كدا مفيش زيهم لمستشفى أبو الريش فقالت لي وزيهم لأبو الريش.. وخدت منها مليون جنيه واستفدنا من خناقتها مع عمرو دياب".