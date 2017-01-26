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فنانين فن عربي شاهدوا بالصور: إليسا تمضي وقتها على الثلج

فنانين

شاهدوا بالصور: إليسا تمضي وقتها على الثلج
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شاهدوا بالصور: إليسا تمضي وقتها على الثلج

 ظهرت اليسا وهي بكامل أناقتها 

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2017-01-26 18:53:21 A A

شاركت الفنانة اللبنانية إليسا صوراً لها وهي تستمتع بالثلوج والأجواء الشتوية المميزة في أحد المنتجعات على قمم الجبال اللبنانية، وظهرت اليسا وهي بكامل أناقتها واكدت أنها تمضي وقتًا ممتعًا مع المقربين.



وعلى صعيد آخر، كانت قد أعربت إليسا عن حزنها الشديد لوفاة الطفل "جوزيه" الذي تم إطلاق حملة كبيرة لجمع مبلغ من المال لعلاجه في الولايات المتحدة الأميركية، وتمنت من الجميع أن يصلّوا لراحلة نفسه.

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