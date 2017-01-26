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فنانين فن عربي بالصوت: نجل فضل شاكر يطلق أول أعماله الفنية

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بالصوت: استمعوا الى أغنية نجل فضل شاكر
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بالصوت: نجل فضل شاكر يطلق أول أعماله الفنية

فضل شاكر كان يعارض دخول نجله محمد الى عالم الفن، وسبق لمحمد أن سجل أغنية بصوته حملت عنوان "راحوا"

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2017-01-26 16:41:29 A A

أطلق محمد فضل شاكر نجل الفنان المعتزل فضل شاكر أولى أغنياته في مشواره الفني وحملت عنوان "أنا يا جروحي"، وهي من كلمات الشاعر أحمد ماضي ومن توزيع "رافي"، وألحان يونانية.

يذكر أن فضل شاكر كان يعارض دخول نجله محمد الى عالم الفن، وسبق لمحمد أن سجل أغنية بصوته حملت عنوان "راحوا"، إلا أنه لم يطلقها رسميًا بسبب معارضة والده، إلا أن الظروف تبدلت على ما يبدو.
وعن الأغنية أشار محمد الى أنها رسالة الى والده، وتقول كلماتها:
وينك يا حبيبي كل شي راح
قلبي عم يسألني وينو حبيبي
ما بدي قلو حبيبك راح
تاركني لوحدى بدنيي غريبي
أنا يا جروحي
بودع روحي وما بقدر إنسى ايامو وإنسى هواه

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