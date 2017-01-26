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السلطات المحلية اخبار المجالس مجلس عبلين المحلي مستمر في دعم مشروع مستقبل مضمون

السلطات المحلية

شفاعمرو والقضاء مجلس عبلين يدعم مشروع مستقبل مضمون
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مجلس عبلين المحلي مستمر في دعم مشروع مستقبل مضمون

جاء في البيان:

يتضمن البرنامج تأقلم الشباب في عالم العمل وهذا من خلال عدة فعاليات وبرامج مدعومة من المجلس المحلي والمؤسسة للتامين الوطني

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2017-01-26 12:55:43 A A

عمم مجلس عبلين المحلي بيانًا لوسائل الإعلام، ورد فيه: "تم يوم الأربعاء 25.1.2017 في قاعة جلسات مجلس عبلين المحلي عقد إجتماع لبرنامج "مستقبل مضمون" في عبلين بعد إنهاء عام من العمل مع مجموعتين من الشباب والصبايا وقد شارك في الاجتماع رئيس مجلس عبلين المحلي السيد مأمون الشيخ أحمد الذي إفتتح الاجتماع مرحبًا بالحاضرين ومؤكدًا على إستمرار دعم المجلس المحلي للمشروع لما فيه خدمة وفائدة وتأهيل مهني وتشغيلي للشباب. وممثل التأمين الوطني بصفة التأمين الوطني احد المشاركين في دعم المشروع إلى جانب المجلس المحلي".


خلال الجلسة

وأضاف: "شارك في الجلسة أيضا من أقسام المجلس، مدير قسم المعارف السيد فخري شيخ احمد وسكرتير المجلس السيد أمير حبيب ومديرة قسم الرفاه الإجتماعي السيدة نيفين حاج ومدير قسم الخدمات النفسية السيد عبدالله ميلاد ومدير قسم الرياضة السيد عوني إدريس ومدير عنقود عبلين السيد محمد غزاوي ومسئول ملف الثقافة السيد يوسف حيدر ومدير وحدة الشبيبة في عبلين السيد موسى نزار سلمان ومركز مشروع مدينة بلا عنف المحامي محمد رسلان ومركزة الروضات والبساتين السيدة سوار النجمي وضابطات الدوام السيدتان ورود حاج احمد ورانية حيدر والسيد سمير عوالي مركز مشروع مكافحة المخدرات ومديرة المدرسة الشاملة المربية صالحة إدريس برفقة مجموعة الطلاب المشاركين في البرنامج وممثل الأهل السيد عطية خطيب ومركزة في المشروع السيدة رائدة نجار وقد عرض المربي برهان حاج احمد مركز المشروع مسار الشباب والطاقم منذ البداية حتى اليوم".

وتابع البيان: "ويتضمن البرنامج تأقلم الشباب في عالم العمل وهذا من خلال عدة فعاليات وبرامج مدعومة من المجلس المحلي والمؤسسة للتأمين الوطني. وقد قدم الحاضرون الملاحظات الايجابية والتشجيعية على المشروع والعاملين فيه وللطلاب لإنجازاتهم وتميزهم" إلى هنا نص البيان.

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