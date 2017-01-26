بركة للمواطنين العرب: ادعموا حملة شراء بيوت متنقلة لأصحاب البيوت المدمّرة

بركة:

هذه الفكرة ليست بديلا عن مواجهة سياسة الهدم وليست تسليما بسياسة الهدم الاجرامية

انه من الممكن ان نوكل الى لجنة منبثقة عن اجتماع اللجان الشعبية إدارة هذا المشروع

وصل الى موقع العرب بيان من لجنة المتابعة، جاء يه: "توجه رئيس لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية محمد بركة ، الى اللجان الشعبية، ولكافة القوى وعموم جماهير شعبنا، بالمشاركة في المبادرة التي صدرت في الايام الأخيرة، لضمان شراء بيوت متنقلة لأصحاب البيوت المدمّرة، اضافة الى ابقاء عدد من البيوت مخزنة للاحتياط، لمساعدة أصحاب البيوت التي قد تواجه جرائم تدمير".



بركة والنواب العرب في أم الحيران



وأضاف البيان: "وكتب بركة على صفحته في شبكة "الفيسبوك"، لقد "قرأت في صفحة الرفيق سامح عراقي القائم بأعمال رئيس بلدية الطيرة عن مبادرة لتجنيد مبلع 20 ألف شيكل في اليومين القادمين في الطيرة لشراء بيت متنقل يوضع تحت تصرف أهلنا الذين هدمت بيوتهم في أم الحيران.

كما قرأت في صفحة الصديق د. عامر الهزيل تأكيدا أن تكلفة البيت المتنقل بمساحة 12 مترا مربعا هي 20 ألف شيكل ودعا الى تعميم فكرة التبرع بالبيوت الجاهزة وكان الشيخ رائد صلاح قد اقترح في اجتماع لجنة المتابعة يوم السبت الماضي في رهط، توفير مخزون من البيوت الجاهزة لحالات الطوارئ، وجرى توكيل لجنة التوجيه لعرب النقب بمتابعة الموضوع".



وتابع البيان: "يُذكر ببالغ التقدير أن اللجنة الشعبية في عارة وعرعرة، قد تبرعت وزودت أهالي ام الحيران ببيت جاهز،

وعليه ادعو كل لجنة شعبية في قرانا ومدننا بالتعاون مع كل الغيورين وبالتعاون مع السلطة المحلية، الى الشروع فورا في تنظيم التبرع لشراء بيت جاهز او اكثر ، ليكون تحت تصرفنا كمجتمع في حالات الهدم.

هذه الفكرة ليست بديلا عن مواجهة سياسة الهدم وليست تسليما بسياسة الهدم الاجرامية".

وختم بركة كاتبا، إنه من الممكن ان نوكل الى لجنة منبثقة عن اجتماع اللجان الشعبية إدارة هذا المشروع".