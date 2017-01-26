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أخبار سياسة اردان يعرض سياسة جديدة لمستخدمي الكنابيس: المخالفات لن تكون جنائية

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اردان يعرض سياسة جديدة لمستخدمي الكنابيس
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اردان يعرض سياسة جديدة لمستخدمي الكنابيس: المخالفات لن تكون جنائية

أردان:

في حال مخالفة القانون للمرة الرابعة سيتم تقديم لائحة اتهام بحسب توصيات الشرطة

مع السياسة الجديدة ومع المخالفة الأولى سيتم تغريم مستخدم الكنابيس بمبلغ لم يحدد بعد بدون تسجيل مخالفة جنائية

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة (تصوير:Reuters)
نشر: 2017-01-26 11:18:02 A A

عقد وزير الامن الداخلي الاسرائيلي جلعاد أردان صباح اليوم مؤتمرا صحفيا خاصا حيث عرض من خلاله تغييرا جذريا بسياسة مكافحة مستعملي الكنابيس، كما وعرض أردان التغيير الذي يعتبر بشرى لمستعملي الكنابيس بكميات قليلة. وقال أردان: "من جهة لن نتنازل عن وسائل المكافحة الجنائية ولكن من ناحية أخرى يتم نقل مركز السياسات والاحترام للتربية والشرح والاعتناء والاهتمام".


أردان ونتنياهو

ونقل موقع واينت العبري أنه "مع السياسة الجديدة  ومع المخالفة الأولى سيتم تغريم مستخدم الكنابيس بمبلغ لم يحدد بعد بدون تسجيل مخالفة جنائية، وفي حال تمت مخالفة القانون للمرة الثانية سيتم تغريم المخالف بمبلغ مضاعف بدون تسجيل مخالفة جنائية وفي حال مخالفة القانون للمرة الثالثة سيتم اغلاق الملف بصفقة مشروطة وهو قانون سيطبق في الاشهر القادمة وبحسبه لن يتم فتح ملف جنائي بحق كل مخالفة ومع موافقة المواطن سيتم نقل الموضوع الى الشرطة حيث ستكون هناك امكانية لاغلاق الملف والغاء الطابع الجنائي وفي هذه الحالة، ممكن فحص الغاء رخصة قيادة أو رخصة حيازة سلاح. وفي حال مخالفة القانون للمرة الرابعة سيتم تقديم لائحة اتهام بحسب توصيات الشرطة".

 

 

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