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أخبار محليات جلجولية تفجع بمصرع ثائر أبو سنينة (26 عاما) في حادث عمل في بات يام

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مصرع عامل (30 عامًا) من جلجولية في بات يام
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جلجولية تفجع بمصرع ثائر أبو سنينة (26 عاما) في حادث عمل في بات يام

الشاب كان فاقدا للوعي ودون نبض او تنفس

قريب العائلة:

مع الأسف الشديد حوادث العمل تزداد بشكل يومي وأغلب الضحايا دائما من المواطنين العرب

من: منى عرموش- مراسلة موقع العرب وصحيفة كل العرب
نشر: 2017-01-26 09:59:39 A A

فجعت بلدة جلجولية بمصرع الشاب ثائر أبو سنينة (26 عاما) إثر تعرضه لحادث عمل في ورشة بناء في بات يام . وتسود حالة من الألم لدى افراد العائلة بعد تلقيهم نبأ وفاة ابنهم ثائر حيث قال احد اقربائه: "وقع علينا خبر الوفاة كالصاعقة ونكاد لا نصدق بأن ثائر قد فارق الحياة، حيث كنا على الاستعداد للمشاركة بحفل زفافه الذي كان سيقام بعد ثلاثة أشهر، والجميع كانوا فرحين لهذا اليوم لكن مع الأسف الفرحة تحولت الى حزن وألم ". وقال: "مع الأسف الشديد حوادث العمل تزداد بشكل يومي وأغلب الضحايا دائما من المواطنين العرب .لا أعرف الى متى سيبقى هذا الاستهتار مستمرا ولا بد من أن يتم وضع حد لهذه الكوارث التي تقطف شبابنا".


المرحوم ثائر أبو سنينة

وأفاد بيان اسعاف نجمة داوود الحمراء أن "اسعاف لواء أيالون، تلقى بلاغا حول اصابة عامل يبلغ من العمر 30 عاما، في ورشة بناء في متنزه قرب شاطىء في بات يام، ما أسفر عن مصرعه في المكان، وقال براميديك وصل الى المكان إنه وما أن وصلنا الى المكان رأينا شاحنة ومركبة زراعية (تراكتور) وقربهما الشاب ملقى أرضا وهو فاقد للوعي ودون نبض او تنفس، بعد اصابته في القسم العلوي من جسمه، وما أن حاولنا انعاشه حتى باءت كافة المحاولات وتم اقرار وفاته في المكان" وفقا للبيان.

وقالت لوبا السمري، الناطقة بلسان الشرطة: "وقع حادث عمل تخلله تدحرج حجارة وصخور خلال تفريغها من على متن شاحنة على عامل عربي من سكان احدى البلدات في المركز ما اسفر عن مصرع ثائر أبو سنينة (26 عاما) من جلجولية على الفور. وتم اخطار ممثلي مكتب وزارة الاقتصاد (التشغيل والصناعة والتجارة ) وفقا للمقتضى" وفقا للبيان.


من مكان الحادث- تصوير: איחוד הצלה

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