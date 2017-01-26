لوائح اتهام ضد 6 من النقب والضفة بسرقات بملايين الشواقل

لوبا السمري الناطقة بلسان الشرطة:

من المقرر أن يتم نهار اليوم الخميس التقدم بلوائح اتهام ضد 6 اعضاء العصابة المركزيين وهم عرب من سكان مناطق شتى في النقب

أفادت لوبا السمري الناطقة بلسان الشرطة في بيانها اليوم الخميس أنه "انتهت الشرطة من تحقيقاتها في ملف القضية التي كانت قد كشفت عنها قبل نحو الاسبوع وبما تضمن اعتقالها مجمل 14 مشتبهًا يوم 09.01 الجاري، غالبيتهم عرب، سكان النقب وفلسطينيين، بالانتماء الى عصابة منظمة محكمة اختصت باقتحام محلات مختلفة، بما شمل تجارية ومخازن مصانع ادوات ومعدات مختلفة واسعة وبالذات في منطقتي الشمال والمركز، وسرقة معدات وبضاعة بملايين كثيرة من الشواقل. مع قيام اعضاء العصابة بتحويل البضاعة المسروقة وتهريبها بالذات الى المناطق الفلسطينية حيث كانوا يتصرفون فيها ومن ثم تسليم عائداتها الى رئيس العصابة وهو عربي من سكان النقب الذي اشرف على نشاطات العصابة وعائداتها وعلى تقاسمها واياهم، بحيث أنه ووفقًا لمادة التحقيقات فإنّ لكل عضو في العصابة دور معين: سائق ومراقب ومهرب وغير ذلك، وقد تمّ تنفيذ السرقات وفقا لطلبيات بضاعة مسبقة محددة. وكذلك ضبطت الشرطة عند اعتقالها المشتبهين، مبالغ مالية ضخمة وصلت ملايين الشواقل مشبوهة المصادر، وايضا تمّ ضبط آليات واجهزة ومركبات ومعدات متطورة مختلفة استخدموها وعلى ما يبدو خلال تنفيذهم عمليات السرقة وبما تضمن جهاز متابعة موجات وانذار وتشويش موجات الذي شكل استخدامه خطرًا داهما على تحليق الطائرات في منطقة مطار بن جوريون الجوي، وكذلك تم ضبط آليات واجهزة اخرى مختلفة التي يلزم حيازتها واستخدامها ترخيص خاص من قبل الجهات الامنية واخرى من وزارة الاتصالات"، وفقا للبيان.

فيديو وصور من الشرطة

وأضافت السمري: "من المقرر أن يتم نهار اليوم الخميس التقدم بلوائح اتهام ضد 6 اعضاء العصابة المركزيين وهم عرب من سكان مناطق شتى في النقب، جنبا الى مواصلة تقدم الشرطة في اجراءاتها القانونية الهادفة الى مصادرة 2.7 مليون شاقل وكذلك 4 مركبات من جملة المضبوطات مشبوهة المصادر والتابعة للمتهمين التي تم ضبطها في حينها وذلك وفقا للمقتضيات ذات الصلة، اضف، من المقرر التقدم لاحقا بلوائح الاتهام الاخرى ضد المشتبهين الاضافيين"ن وفقا للبيان.