عودة سيجف يونا الى تشكيلة هبوعيل صندلة ضد يافة الناصرة

سوف تكون هذه المباراة الأولى لفريق يافة الناصرة منذ أسبوعين، بسبب تأجيل مباراته أمام فريق هبوعيل طيرة الكرمل

يعود قلب الدفاع سيجف يونا الى تشكيلة فريق هبوعيل صندلة في مباراته البيتية ضد فريق مكابي يافة الناصرة، يوم السبت ضمن مباريات الأسبوع التاسع عشر في دوري الدرجة الثانية – المنطقة الشمالية "ب". وقد أنهى يونا عقوبة الايقاف عن مباراة واحدة.



سيجف يونا

وللطرفين طموحات مختلفة في سلم اللائحة، ففريق صندلة يواصل الطموح نحو الانخراط بين فرق المقدمة للعب في اختبارات الصعود الى مستوى فرق الدرجة الأولى، بينما يحاول فريق مكابي يافة الناصرة جاهدا من أجل الهروب قدر الامكان من القاع الملتهب. وسوف تكون هذه المباراة الأولى لفريق يافة الناصرة منذ أسبوعين، بسبب تأجيل مباراته أمام فريق هبوعيل طيرة الكرمل.