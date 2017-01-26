اليكم جدول مباريات الأسبوع في جميع درجات الدوري الاسرائيلي

الدرجة العليا – الأسبوع 20



مكابي بيتح تكفا 16:00 بني يهودا تل أبيب (السبت) في بيتح تكفا

هبوعيل رعنانا 18:00 هبوعيل كفار سابا (السبت) في نتانيا

هبوعيل بئر السبع 18:15 هبوعيل كريات شمونة (السبت) في بئر السبع

بيتار القدس 20:30 نادي أشدود (السبت) في القدس

اتحاد أبناء سخنين 19:00 هبوعيل أشكلون (الأحد) في سخنين

هبوعيل تل أبيب 20:15 هبوعيل حيفا (الأحد) في بيتح تكفا

مكابي حيفا 21:00 مكابي تل أبيب (الاثنين) في حيفا

الدرجة الممتازة – الأسبوع 21



هبوعيل شباب اللد 15:00 هبوعيل العفولة (الجمعة) في اللد عيروني نيشر 15:00 هبوعيل رمات هشارون (الجمعة) في نيشر

هبوعيل نتسيرت عيليت 15:00 مكابي الاخاء الناصرة (الجمعة) في العفولة

هبوعيل عكا 15:00 هبوعيل بيتح تكفا (الجمعة) في عكا

هبوعيل القدس 19:00 مكابي نتانيا (الاثنين) في القدس

مكابي هرتسليا 19:00 بيتار تل أبيب – الرملة (الاثنين) في هرتسليا

هبوعيل رمات جان 19:00 هبوعيل كتمون (الاثنين) في رمات جان

مكابي شعرايم 19:00 هبوعيل ريشون لتسيون (الاثنين) في نس تسيونا

الدرجة الأولى – الأسبوع 17

المنطقة الشمالية

هبوعيل الخضيرة 11:15 مكابي كريات آتا (الجمعة) في باقة الغربية

مكابي تسور شالوم 12:30 هبوعيل باقة الغربية (الجمعة) في تسور شالوم

نادي كفر كنا 12:45 هبوعيل هرتسليا (الجمعة) في كفر كنا

هبوعيل بيسان 13:00 هبوعيل كفر كنا (الجمعة) في بيسان

عيروني طبريا 14:15 نادي الطيرة (الجمعة) في طبريا

هبوعيل اكسال 14:30 مكابي دالية الكرمل (الجمعة) في اكسال

نادي شبيرا حيفا 20:00 هبوعيل مجدال هعيمق (السبت) في عكا

المنطقة الجنوبية

هبوعيل هود هشارون 12:45 مكابي كريات جات (الجمعة) في هود هشارون

نادي ديمونا 13:00 نادي كفر قاسم (الجمعة) في ديمونا

هبوعيل محنيه يهودا 13:00 هبوعيل بقعات هيردين (الجمعة) في محنيه يهودا

هبوعيل أزور 13:00 هبوعيل كفار شليم (الجمعة) في أزور

مكابي يافا 13:30 نادي يافا (الجمعة) في حي هتكفا

نادي شيكون همزراح 13:30 سكتسيا نس تسيونا (الجمعة) في شيكون همزراح

مكابي يفنة 13:30 بيتار كفار سابا (الجمعة) في يفنة

هكواح رمات جان 13:30 هبوعيل مرمورك (الجمعة) في فينتير



الدرجة الثانية – الأسبوع 19

المنطقة الشمالية "أ"

الأخوة عرابة 11:30 بيتار حيفا (الجمعة) في كوكب

بيتار نهاريا 11:45 اتحاد مجد الكروم (الجمعة) في نهاريا

هبوعيل شفاعمرو 12:15 الاخاء عكا (الجمعة) في طمرة

نادي كريات يام 13:30 بلدي كابول (الجمعة) في كريات يام

هبوعيل كفر سميع 13:45 مكابي معلوت (الجمعة) في كوكب

هبوعيل البعينة 14:30 مكابي نحف (الجمعة) في البعنة

الأخوة كفر مندا 14:30 مكابي شفاعمرو (الجمعة) في كفر مندا

هبوعيل كوكب 14:30 نادي جولس (السبت) في كوكب

المنطقة الشمالية "ب"

هبوعيل طيرة الكرمل 12:00 النهضة الناصرة (الجمعة) في حيفا

هبوعيل دالية الكرمل 14:00 اتحاد كفر قرع (الجمعة) في دالية الكرمل

نادي دبورية 14:30 مكابي اكسال (الجمعة) في دبورية

هبوعيل رموت منشيه 14:30 مكابي عين ماهل (الجمعة) في رموت منشيه

شباب طرعان 12:00 هبوعيل زلفة (السبت) في كوكب

هبوعيل عرعرة 14:30 هبوعيل أم الفحم (السبت) في عرعرة

هبوعيل صندلة 14:30 مكابي يافة الناصرة (السبت) في تعناخيم

مكابي أم الفحم 14:30 بيتار كفر كنا (السبت) في أم الفحم

المنطقة الجنوبية "أ"

بيتار رمات جان 11:00 بيتار بيتح تكفا (الجمعة) في رمات جان

الشعاع كفر قاسم 11:30 عيروني كفار يونا (الجمعة) في برديسيا

هبوعيل رمات يسرائيل 11:30 هبوعيل كريات أونو (الجمعة) في رمات يسرائيل

عميشاف بيتح تكفا 11:45 شمشون تل أبيب (الجمعة) في بيتح تكفا

هبوعيل برديسيا 13:30 نادي أور يهودا (الجمعة) في برديسيا

هبوعيل نحلات يهودا 13:30 شباب الطيبة (الجمعة) في نحلات يهودا

تسفريريم حولون 13:30 رابطة حولون (الجمعة) في حولون

هبوعيل جت 13:30 نادي تل أبيب (الجمعة) في باقة الغربية

المنطقة الجنوبية "ب"

نادي يفنة 11:30 مكابي بئر السبع (الجمعة) في يفنة

يتشلئيل رحوفوت 11:30 بيتار جفعات زئيف (الجمعة) في رحوفوت

بيتار معليه أدوميم 12:45 عيروني موديعين (الجمعة) في معليه أدوميم

نادي بئر السبع 12:45 مكابي كريات ملآخي (الجمعة) في بئر السبع

شباب رهط 13:00 نادي القدس (الجمعة) في رهط

نادي أشدود 13:00 مكابي نتيفوت (الجمعة) في أشدود

مكابي سديروت 13:10 عيروني بيت شيمش (الجمعة) في سديروت