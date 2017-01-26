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رياضة وشباب

مباريات الأسبوع في جميع درجات الدوري الاسرائيلي
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اليكم جدول مباريات الأسبوع في جميع درجات الدوري الاسرائيلي

 

من: حجاج رحّال - مراسل موقع العرب وصحيفة كل العرب
نشر: 2017-01-26 09:16:50 A A

الدرجة العليا – الأسبوع 20

مكابي بيتح تكفا 16:00 بني يهودا تل أبيب (السبت) في بيتح تكفا
هبوعيل رعنانا 18:00 هبوعيل كفار سابا (السبت) في نتانيا
هبوعيل بئر السبع 18:15 هبوعيل كريات شمونة (السبت) في بئر السبع
بيتار القدس 20:30 نادي أشدود (السبت) في القدس
اتحاد أبناء سخنين 19:00 هبوعيل أشكلون (الأحد) في سخنين
هبوعيل تل أبيب 20:15 هبوعيل حيفا (الأحد) في بيتح تكفا
مكابي حيفا 21:00 مكابي تل أبيب (الاثنين) في حيفا

الدرجة الممتازة – الأسبوع 21

هبوعيل شباب اللد 15:00 هبوعيل العفولة (الجمعة) في اللد عيروني نيشر 15:00 هبوعيل رمات هشارون (الجمعة) في نيشر
هبوعيل نتسيرت عيليت 15:00 مكابي الاخاء الناصرة (الجمعة) في العفولة
هبوعيل عكا 15:00 هبوعيل بيتح تكفا (الجمعة) في عكا
هبوعيل القدس 19:00 مكابي نتانيا (الاثنين) في القدس
مكابي هرتسليا 19:00 بيتار تل أبيب – الرملة (الاثنين) في هرتسليا
هبوعيل رمات جان 19:00 هبوعيل كتمون (الاثنين) في رمات جان
مكابي شعرايم 19:00 هبوعيل ريشون لتسيون (الاثنين) في نس تسيونا

الدرجة الأولى – الأسبوع 17

المنطقة الشمالية

هبوعيل الخضيرة 11:15 مكابي كريات آتا (الجمعة) في باقة الغربية
مكابي تسور شالوم 12:30 هبوعيل باقة الغربية (الجمعة) في تسور شالوم
نادي كفر كنا 12:45 هبوعيل هرتسليا (الجمعة) في كفر كنا
هبوعيل بيسان 13:00 هبوعيل كفر كنا (الجمعة) في بيسان
عيروني طبريا 14:15 نادي الطيرة (الجمعة) في طبريا
هبوعيل اكسال 14:30 مكابي دالية الكرمل (الجمعة) في اكسال
نادي شبيرا حيفا 20:00 هبوعيل مجدال هعيمق (السبت) في عكا

المنطقة الجنوبية

هبوعيل هود هشارون 12:45 مكابي كريات جات (الجمعة) في هود هشارون
نادي ديمونا 13:00 نادي كفر قاسم (الجمعة) في ديمونا
هبوعيل محنيه يهودا 13:00 هبوعيل بقعات هيردين (الجمعة) في محنيه يهودا
هبوعيل أزور 13:00 هبوعيل كفار شليم (الجمعة) في أزور
مكابي يافا 13:30 نادي يافا (الجمعة) في حي هتكفا
نادي شيكون همزراح 13:30 سكتسيا نس تسيونا (الجمعة) في شيكون همزراح
مكابي يفنة 13:30 بيتار كفار سابا (الجمعة) في يفنة
هكواح رمات جان 13:30 هبوعيل مرمورك (الجمعة) في فينتير

الدرجة الثانية – الأسبوع 19

المنطقة الشمالية "أ"

الأخوة عرابة 11:30 بيتار حيفا (الجمعة) في كوكب
بيتار نهاريا 11:45 اتحاد مجد الكروم (الجمعة) في نهاريا
هبوعيل شفاعمرو 12:15 الاخاء عكا (الجمعة) في طمرة
نادي كريات يام 13:30 بلدي كابول (الجمعة) في كريات يام
هبوعيل كفر سميع 13:45 مكابي معلوت (الجمعة) في كوكب
هبوعيل البعينة 14:30 مكابي نحف (الجمعة) في البعنة
الأخوة كفر مندا 14:30 مكابي شفاعمرو (الجمعة) في كفر مندا
هبوعيل كوكب 14:30 نادي جولس (السبت) في كوكب

المنطقة الشمالية "ب"

هبوعيل طيرة الكرمل 12:00 النهضة الناصرة (الجمعة) في حيفا
هبوعيل دالية الكرمل 14:00 اتحاد كفر قرع (الجمعة) في دالية الكرمل
نادي دبورية 14:30 مكابي اكسال (الجمعة) في دبورية
هبوعيل رموت منشيه 14:30 مكابي عين ماهل (الجمعة) في رموت منشيه
شباب طرعان 12:00 هبوعيل زلفة (السبت) في كوكب
هبوعيل عرعرة 14:30 هبوعيل أم الفحم (السبت) في عرعرة
هبوعيل صندلة 14:30 مكابي يافة الناصرة (السبت) في تعناخيم
مكابي أم الفحم 14:30 بيتار كفر كنا (السبت) في أم الفحم

المنطقة الجنوبية "أ"

بيتار رمات جان 11:00 بيتار بيتح تكفا (الجمعة) في رمات جان
الشعاع كفر قاسم 11:30 عيروني كفار يونا (الجمعة) في برديسيا
هبوعيل رمات يسرائيل 11:30 هبوعيل كريات أونو (الجمعة) في رمات يسرائيل
عميشاف بيتح تكفا 11:45 شمشون تل أبيب (الجمعة) في بيتح تكفا
هبوعيل برديسيا 13:30 نادي أور يهودا (الجمعة) في برديسيا
هبوعيل نحلات يهودا 13:30 شباب الطيبة (الجمعة) في نحلات يهودا
تسفريريم حولون 13:30 رابطة حولون (الجمعة) في حولون
هبوعيل جت 13:30 نادي تل أبيب (الجمعة) في باقة الغربية

المنطقة الجنوبية "ب"

نادي يفنة 11:30 مكابي بئر السبع (الجمعة) في يفنة
يتشلئيل رحوفوت 11:30 بيتار جفعات زئيف (الجمعة) في رحوفوت
بيتار معليه أدوميم 12:45 عيروني موديعين (الجمعة) في معليه أدوميم
نادي بئر السبع 12:45 مكابي كريات ملآخي (الجمعة) في بئر السبع
شباب رهط 13:00 نادي القدس (الجمعة) في رهط
نادي أشدود 13:00 مكابي نتيفوت (الجمعة) في أشدود
مكابي سديروت 13:10 عيروني بيت شيمش (الجمعة) في سديروت

 

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