دهس عامل صيانة شوارع عند مفرق المحارب البدوي وحالته خطيرة

نقل المصاب الى مستشفى رامبام وهو فاقد للوعي ومربوط بجهاز التنفس الاصطناعي

أفاد اسعاف نجمة داوود الحمراء أنه "قرابة الساعة 08:04 تلقى اسعاف لواء جلبواع بلاغا حول دهس عابر سبيل على شارع 77 قرب مفرق المحارب البدوي ما أسفر عن اصابة خطيرة لرجل في الخمسينات من عمره في الرأس ونقل على أثرها الى مستشفى رامبام وهو فاقد للوعي ومربوط بجهاز التنفس الاصطناعي" وفقا للبيان. وقال براميديك وصل الى المكان: "ما أن وصلنا حتى رأينا الرجل وهو مصاب جانب الشارع وكان بحالة الوعي ويعاني من اصابة في الرأس. قدمنا له العلاج ونقلناه الى مستشفى رامبام وقد وصفت جراحه بالخطيرة".

وقالت لوبا السمري، الناطقة بلسان الشرطة: "الحادث وقع عند المقطع بين مفترق جولاني وهموفيل أسفر عن دهس عامل في مجال صيانة الشارع من قبل سيارة نقل اطفال يقودها سائق من طبريا (57 عاما) الذي توقف في المكان مع تحويل العامل للعلاج في المستشفى حيث وصفت حالتة ببالغة الخطورة" وفقا للبيان.

الصور من مكان الحدث- צילום: דוברות מד"א