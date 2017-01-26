اغلاق
اغلاق
أخبار محليات دهس عامل صيانة شوارع عند مفرق المحارب البدوي وحالته خطيرة

أخبار

حادث دهس عند مفرق المحارب البدوي
انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement

دهس عامل صيانة شوارع عند مفرق المحارب البدوي وحالته خطيرة

نقل المصاب الى مستشفى رامبام وهو فاقد للوعي ومربوط بجهاز التنفس الاصطناعي

موقع العرب وصحيفة كل العرب- الناصرة
نشر: 2017-01-26 09:18:21 A A

أفاد اسعاف نجمة داوود الحمراء أنه "قرابة الساعة 08:04 تلقى اسعاف لواء جلبواع بلاغا حول دهس عابر سبيل على شارع 77 قرب مفرق المحارب البدوي ما أسفر عن اصابة خطيرة لرجل في الخمسينات من عمره في الرأس ونقل على أثرها الى مستشفى رامبام وهو فاقد للوعي ومربوط بجهاز التنفس الاصطناعي" وفقا للبيان. وقال براميديك وصل الى المكان: "ما أن وصلنا حتى رأينا الرجل وهو مصاب جانب الشارع وكان بحالة الوعي ويعاني من اصابة في الرأس. قدمنا له العلاج ونقلناه الى مستشفى رامبام وقد وصفت جراحه بالخطيرة".

وقالت لوبا السمري، الناطقة بلسان الشرطة: "الحادث وقع عند المقطع بين مفترق جولاني وهموفيل أسفر عن دهس عامل في مجال صيانة الشارع من قبل سيارة نقل اطفال يقودها سائق من طبريا (57 عاما) الذي توقف في المكان مع تحويل العامل للعلاج في المستشفى حيث وصفت حالتة ببالغة الخطورة" وفقا للبيان. 

الصور من مكان الحدث- צילום: דוברות מד"א

انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
لارسال مواد واخبار لموقع العرب عبر البريد:
alarab@alarab.com
الأكثر قراءة
1 مشادات كلامية بين أردان والنواب العرب في الكنيست | [282 قراءة]
2 الناشط علي سروجي يناشد أهل المزرعة لمحاربة السرطان | [277 قراءة]
3 تقرير arabTV: مركز كان ياما كان، يتألق في صقل المواهب | [259 قراءة]
4 الحلقة 54 من مسلسل قطاع الطرق | [237 قراءة]
5 رونالدو يستدعي الاسعاف خلال قيادته السيارة | [203 قراءة]
الاكثر توصية ومشاركة في الفيسبوك
1 منح الفنانة التشكيلية نجوى كبها شهادة الدكتوراة | [0 مشاركة]
2 Ford Mustang 2017 تأتي بحلّة جديدة متكاملة | [0 مشاركة]
3 الجليل الأعلى: إصابة متوسطة لطفل إثر سقوطه عن ارتفاع | [0 مشاركة]
4 ليفاندوفسكي: الحظ لعب دورًا في فوزنا | [0 مشاركة]
5 ديختر لترامب: لا ترضخ للفلسطينيين | [0 مشاركة]
جميع الحقوق محفوظة لموقع لموقع العرب وصحيفة كل العرب