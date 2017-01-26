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أخبار محاكم وجنائيات تمديد اعتقال مشتبه من منطقة يافة الناصرة بابتزاز فتاة عربية وتهديدها بنشر صورها الحميمية

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الناصرة والقضاء تمديد اعتقال مشتبه من منطقة يافة الناصرة
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تمديد اعتقال مشتبه من منطقة يافة الناصرة بابتزاز فتاة عربية وتهديدها بنشر صورها الحميمية

لوبا السمري:

المشتبه إبتز شابة من سكان منطقة الزرازير الغريفات بالتهديد مطالبا اياها بدفع 10 آلاف شاقل والا قام بنشر صورها الحميمية بالانترنت ووسط عائلتها

موقع العرب وصحيفة كل العرب- الناصرة
نشر: 2017-01-26 08:50:27 A A

قالت لوبا السمري، الناطقة بلسان الشرطة في بيان لها إن "الشرطة تواصل التحقيق في ملف اعتقال مشتبه في الثلاثينات الأولى من عمره من منطقة يافة الناصرة ، بشبهة اقدامة وعلى ما يبدو على ابتزاز شابة في العشرينات من عمرها من سكان منطقة الزرازير الغريفات، بالتهديد مطالبا اياها بدفع 10 آلاف شاقل والا قام بنشر صورها الحميمية بالانترنت ووسط عائلتها، حتى أنّه ارسل لها عيّنات من صورها عبر تطبيق المحادثات وفقا لما جاء بشكوى الفتاة الشابة الضحية" وفقا للبيان.

ولفت البيان: "تم تمديد اعتقال المشتبه حتى يوم 29.01 الجاري على ذمة التحقيقات الجارية. وإلى كل ذلك ليس من النافل توصيتنا لكل فتاة بعدم الرضوخ والتوجه بشكوى للشرطة لأن الابتزاز لن يتوقف ما دام المبتز حرا طليقا" وفقا للشرطة.

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