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منبر العرب قصة لا وقت للعبق/ بقلم: رائدة عكاشة

منبر العرب

لا وقت للعبق/ بقلم: رائدة عكاشة
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لا وقت للعبق/ بقلم: رائدة عكاشة

موقع العرب وصحيفة كل العرب- الناصرة
نشر: 2017-01-26 08:44:07 A A

ما زلتُ أراقبها منذ طفولتها: كانت تلك الطفلة مثل شجرة زيتون؛ فقد نبتت من رحم هذه الأرض، وعقدت قرانها على الحياة، وزرعت أشجار الحب والبطولة، وأنجبت أولادًا وبناتٍ استظلوا بأشجارها، وتغذَوْا بثمارها، واستنشقوا عبير أزهارها.
كبرت المرأة وصارت سنديانة. أما أنا (ر.ع)، ساردة هذه الحكاية، فقد كنت وردة يفوح عبقها، ولكنني أفكّر الآن أن أصبح شجرة صبّار، أو ريحا صرصر تهزّ عرش الغاصبين.

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