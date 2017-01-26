ضبط 51 اسطوانة غاز في موقعين غير قانونيين واعتقال مشتبهين في مجد الكروم

لوبا السمري:



ضبط 51 اسطوانة غاز تم حفظها وتخزينها وحيازتها بصورة غير قانونية

علم موقع العرب وصحيفة كل العرب من بيان لوبا السمري، الناطقة بلسان الشرطة أنه "في اطار التعاون المشترك بين الشرطة ومديرية الوقود والطاقة وحرصا على السلامة العامة، تم مؤخرا القيام في حملة مداهمة وتفتيش مشتركة طالت موقعين في بلدة مجد الكروم وتخللها ضبط 51 اسطوانة غاز تم حفظها وتخزينها وحيازتها بصورة غير قانونية مشكلة خطرا داهما على السلامة العامة. وتم توقيف مالكي الموقعين وتحويلهما للتحقيقات الجارية" وفقا للبيان.

تصوير الشرطة