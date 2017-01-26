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أخبار محاكم وجنائيات إعتقال مقدسي باقتحام منزل وسرقة سيارة في المركز

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القدس والقضاء إعتقال مقدسي باقتحام منزل وسرقة سيارة في المركز
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إعتقال مقدسي باقتحام منزل وسرقة سيارة في المركز

لوبا السمري:

من المقرر طلب تمديد اعتقال المشتبه خلال ساعات نهار اليوم الخميس في محكمة الصلح في ريشون لتسيون

موقع العرب وصحيفة كل العرب- الناصرة
نشر: 2017-01-26 09:06:02 A A

أفادت لوبا السمري، الناطقة بلسان الشرطة أن "الشرطة تواصل التحقيق في ملف اعتقال مشتبه مقدسي خلال ساعات الليلة الماضية، باقتحام منزل في بلدة مشمار ايالون في المركز ومن ثم سرقة سيارة مالك المنزل، وبالتالي هاربا لاتجاه متنزه كندة، كما حاول الهرب من الشرطة التي وصلت الى المكان وحاولت اعتقاله إذا ارتطم في سيارة الدورية مترجلا وتمت مطاردته واعتقاله. ومن المقرر طلب تمديد اعتقال المشتبه خلال ساعات نهار اليوم الخميس في محكمة الصلح في ريشون لتسيون على ذمة التحقيقات الجارية" وفقا للبيان.

من المكان- تصوير الشرطة

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