حالة الطقس: منخفض جوي منذ ساعات الظهيرة وتساقط ثلوج على قمم الشمال المرتفعة

اليوم ستنخفض درجات الحرارة ومن المتوقع أن تهطل أمطار محلية وفي ساعات المساء ستهطل الامطار بقوة في جميع انحاء البلاد ومن المتوقع أن تتساقط ثلوج على قمة جبل الشيخ

بعد توقف الامطار وبعد اسبوع صاف، عاد الشتاء اليوم الخميس استعدادا لنهاية اسبوع باردة، ماطرة، هذا وابتداء من ساعات الظهيرة ستغيّر الريح اتجاهها، سترتفع نسبة الرطوبة وسيطرأ انخفاض حاد على درجات الحرارة.

اليوم ستنخفض درجات الحرارة ومن المتوقع أن تهطل أمطار محلية وفي ساعات المساء ستهطل الامطار بقوة في جميع انحاء البلاد ومن المتوقع أن تتساقط ثلوج على قمة جبل الشيخ.

ويوم غد الجمعة من المتوقع أن يكون الطقس ماطرا والجو باردا في الشمال والمركز. وستهطل الامطار في النقب وستهب رياح شديدة. وسيطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة ومن المتوقع أن تتساقط الثلوج شمالي البلاد في ساعات الظهيرة وحتى المساء. من المتوقع أن تتساقط الثلوج فوق المرتفعات 700 متر وفي مدينة صفد.

تجدر الاشارة أن كمية الامطار في المنخفض القادم لن تكون كبيرة وقوة الامطار ستضعف يوم السبت، هذا ولن تتساقط الثلوج على قمم المركز. ويوم السبت ستقل الامطار لكن الطقس سيكون باردا أكثر من المعتاد، وستتساقط الثلوج في الشمال ومن المتوقع تساقط ثلوج خفيفة في جبال المركز العالية.