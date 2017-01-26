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رياضة وشباب رياضة محلية عبد قدح ينهي الايقاف ويشارك مع الأخوة كفرمندا ضد م. شفاعمرو

رياضة وشباب

شفاعمرو والقضاء عبد السلام قدح ينهي الايقاف
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عبد قدح ينهي الايقاف ويشارك مع الأخوة كفرمندا ضد م. شفاعمرو

أكد عبد السلام قدح على أن ابعاده في المباراة قبل الماضية أمام فريق بلدي كابول كان مجحفا، لكن فريقه تغلب على ذلك وانتتصر في المباراة

من: حجاج رحّال - مراسل موقع العرب وصحيفة كل العرب
نشر: 2017-01-26 16:41:28 A A

أنهى اللاعب عبد السلام قدح عقوبة الايقاف عن مباراة واحدة، مما يمهّد عودته الى تشكيلة فريق الأخوة كفرمندا في مباراته البيتية أمام فريق مكابي شفاعمرو، ضمن مباريات الأسبوع التاسع عشر في دوري الدرجة الثانية – المنطقة الشمالية "أ". وغاب عبد السلام قد عن المباراة أمام نادي كريات يام، وكانت الخارجية الثانية على التوالي للفريق المنداوي.


عبد القدح

وأكد عبد السلام قدح على أن ابعاده في المباراة قبل الماضية أمام فريق بلدي كابول كان مجحفا، لكن فريقه تغلب على ذلك وانتتصر في المباراة. وأضاف أن المهمة أمام الفريق الشفاعمري صعبة، ويجب اجتيازها بنجاح تام، وهذا يعني ابقاء جميع النقاط في البيت، لكي يقترب فريقه خطوة أخرى من ضمان اللعب في اختبارات الصعود الى الدرجة الأولى.

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