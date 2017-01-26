مكابي اكسال يستفيد من قدرات شرابي دراوشة أمام دبورية

شرابي دراوشة:



هذا ديربي جيران وعلينا عبوره بفوز للتمركز أكثر بين فرق المقدمة

يستفيد المدرب عيسى نجيدات من قدرات قلب الدفاع شرابي دراوشة خلال المباراة الخارجية لفريق مكابي اخاء اكسال أمام النادي الرياضي دبورية ، ضمن مباريات الأسبوع التاسع عشر في دوري الدرجة الثانية – المنطقة الشمالية "ب".



شرابي دراوشة

وأبعد شرابي دراوشة بالبطاقة الحمراء خلال المباراة قبل الماضية أمام فريق هبوعيل صندلة، فقضى ابعاده خلال المباراة البيتية الماضية أمام فريق هبوعيل رموت منشيه.

وأكد شرابي دراوشة على أن فريقه والفرق الأخرى يدفعون ثمن قلة تجربة معظم الحكام في الدرجات الدنيا، اذ أنه لم يستحق الابعاد على حد تعبيره. وعن توقعاته من اللقاء أمام دبورية قال: "هذا ديربي جيران، وعلينا عبوره بفوز للتمركز أكثر بين فرق المقدمة".