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رياضة وشباب رياضة محلية غياب مؤمن صالح وعبيدة أبو ربيع عن لقاء الاخاء ضد نتسيرت عيليت

رياضة وشباب

الناصرة والقضاء غياب مؤمن صالح وعبيدة أبو ربيع عن لقاء الاخاء
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غياب مؤمن صالح وعبيدة أبو ربيع عن لقاء الاخاء ضد نتسيرت عيليت

تقدم الفريق النصراوي الى المرتبة السادسة برصيد 26 نقطة 

من: حجاج رحال- مراسل موقع العرب وصحيفة كل العرب
نشر: 2017-01-26 07:48:13 A A

يغيب اللاعبان مؤمن صالح وعبيدة أبو ربيع عن تشكيلة فريق مكابي الاخاء الناصرة في مباراته الخارجية، عصر الجمعة في تمام الساعة الثالثة على استاد العفولة، أمام فريق هبوعيل نتسيرت عيليت ، ضمن مباريات الأسبوع الحادي والعشرين في دوري الدرجة الممتازة.

وأبعد الاثنان خلال الفوز المثير في المباراة البيتية على فريق هبوعيل رمات جان بثلاثة أهداف مقابل هدفين، حيث سجل له يايا بيتي وأيهم ابداح وماتياس مارتين، مع الاشارة الى أنه صنع منقلبا بعد التأخر بهدفين.

ومن الجهة الثانية يعود اللاعبون صفوان الحلو وأمجد سليمان وجال سبير الى تشكيلة الفريق، حيث أنهوا الايقاف عن مباراة واحدة. وتقدم الفريق النصراوي الى المرتبة السادسة برصيد 26 نقطة. 

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