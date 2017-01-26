ساوثهامتون يقصي ليفربول من كأس الرابطة بالتعادل إياباً

سيلعب ساوثهامتون في النهائي مع الفائز من مباراة نصف النهائي الثاني التي تجمع هال سيتي مع مانشستر يونايتد مساء الخميس

ودع ليفربول بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية من دور نصف النهائي على يد ساوثهامتون رغم تعادله دون أهداف في المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء.وكان ليفربول قد خسر مباراة ذهاب نصف النهائي بهدفٍ نظيف، قبل أن يسقط في فخ التعادل السلبي دون أهداف في مباراة الإياب ويودع البطولة.



وسيلعب ساوثهامتون في النهائي مع الفائز من مباراة نصف النهائي الثاني التي تجمع هال سيتي مع مانشستر يونايتد مساء الخميس.وكان مانشستر يونايتد قد وضع قدماً في النهائي بعد فوزه ذهابا بهدفين دون رد قبل مباراة الإياب.