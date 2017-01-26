اغلاق
اغلاق
رياضة وشباب رياضة عالمية ساوثهامتون يقصي ليفربول من كأس الرابطة بالتعادل إياباً

رياضة وشباب

ساوثهامتون يقصي ليفربول من كأس الرابطة بالتعادل إيابا
انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement

ساوثهامتون يقصي ليفربول من كأس الرابطة بالتعادل إياباً

سيلعب ساوثهامتون في النهائي مع الفائز من مباراة نصف النهائي الثاني التي تجمع هال سيتي مع مانشستر يونايتد مساء الخميس

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة (تصوير: Reuters)
نشر: 2017-01-26 00:08:00 A A

 ودع ليفربول بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية من دور نصف النهائي على يد ساوثهامتون رغم تعادله دون أهداف في المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء.وكان ليفربول قد خسر مباراة ذهاب نصف النهائي بهدفٍ نظيف، قبل أن يسقط في فخ التعادل السلبي دون أهداف في مباراة الإياب ويودع البطولة.


وسيلعب ساوثهامتون في النهائي مع الفائز من مباراة نصف النهائي الثاني التي تجمع هال سيتي مع مانشستر يونايتد مساء الخميس.وكان مانشستر يونايتد قد وضع قدماً في النهائي بعد فوزه ذهابا بهدفين دون رد قبل مباراة الإياب.

انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
لارسال مواد واخبار لموقع العرب عبر البريد:
alarab@alarab.com
الأكثر قراءة
1 الحلقة 54 من مسلسل قطاع الطرق | [231 قراءة]
2 مشادات كلامية بين أردان والنواب العرب في الكنيست | [176 قراءة]
3 تقرير arabTV: مركز كان ياما كان، يتألق في صقل المواهب | [170 قراءة]
4 رونالدو يستدعي الاسعاف خلال قيادته السيارة | [161 قراءة]
5 الحلقة 11 من مسلسل قلب شجاع مترجم | [161 قراءة]
الاكثر توصية ومشاركة في الفيسبوك
1 منح الفنانة التشكيلية نجوى كبها شهادة الدكتوراة | [0 مشاركة]
2 Ford Mustang 2017 تأتي بحلّة جديدة متكاملة | [0 مشاركة]
3 الجليل الأعلى: إصابة متوسطة لطفل إثر سقوطه عن ارتفاع | [0 مشاركة]
4 ليفاندوفسكي: الحظ لعب دورًا في فوزنا | [0 مشاركة]
5 ديختر لترامب: لا ترضخ للفلسطينيين | [0 مشاركة]
جميع الحقوق محفوظة لموقع لموقع العرب وصحيفة كل العرب