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رياضة وشباب رياضة عالمية سيلتا فيجو يجبر ريال مدريد على التعادل ويقصيه من كأس الملك

رياضة وشباب

سيلتا فيجو يجبر ريال مدريد على التعادل ويقصيه من كأس الملك
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سيلتا فيجو يجبر ريال مدريد على التعادل ويقصيه من كأس الملك

افتتح سيلتا فيجو باب التسجيل بحلول الدقيقة 44 من عمر الشوط الأول بهدف عكسي من البرازيلي دانيلو

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة (تصوير: Reuters)
نشر: 2017-01-26 00:11:34 A A

 سقط ريال مدريد في فخ التعادل أمام سيلتا فيجو بهدفين لمثلهما خلال المباراة التي جمعتهما على ملعب “بالايدوس” في إياب ربع نهائي كأس ملك إسبانيا.وودع ريال مدريد البطولة بعد تفوق سيلتا فيجو في مجموع مباراتي الذهاب والعودة (4-3)، حيث كان قد خسر في مواجهة الذهاب بهدفين مقابل هدف على ملعب سنتياجو برنابيو.

وافتتح سيلتا فيجو باب التسجيل بحلول الدقيقة 44 من عمر الشوط الأول بهدف عكسي من البرازيلي دانيلو.وتمكن ريال مدريد من معادلة النتيجة عن طريق كريستيانو رونالدو في الدقيقة 62 عبر ركلة حرة مباشرة.وعاد سيلتا فيجو ليتقدم مجدداً بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 85 عبر دانييل واس، ورغم تسجيل البديل لوكاس فاسيكز هدف التعادل في الدقيقة الاخيرة من الوقت الأصلي إلا أنه لم يكن كافياً لإنقاذ ريال مدريد من الإقصاء. 

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