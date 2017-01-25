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رياضة وشباب رياضة محلية أبناء سخنين يودّع كأس الدولة بخسارته أمام بيتار القدس بهدفين مقابل هدف

رياضة وشباب

سخنين والمنطقة أبناء سخنين يودّع كأس الدولة بخسارته أمام بيتار
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أبناء سخنين يودّع كأس الدولة بخسارته أمام بيتار القدس بهدفين مقابل هدف

كان الشوط الأول بأفضلية معينة للفريق المحلي، حيث سيطر لاعبوه على مجريات اللعب في دقائق كثيرة

من: حجاج رحال - مراسل موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2017-01-25 23:12:20 A A

ودّع فريق اتحاد أبناء سخنين مسابقة كأس الدولة بعد خسارته في مباراته الخارجية أمام فريق بيتار القدس بهدفين مقابل هدف، ضمن مرحلة ثمن النهائي. وغاب رمزي صفوري وسراج نصار عن تشكيلة السخنينيين، بسبب الايقاف. كما لم يلعب فراس مغربي في الشوط الأول، بسبب وعكة صحية، حيث دخل بديلا في الدقيقة السابعة والخمسين. وأشرف 316 شرطيا و282 منظما على الأمن والنظام قبل، خلال وبعد المباراة.

 

وكان الشوط الأول بأفضلية معينة للفريق المحلي، حيث سيطر لاعبوه على مجريات اللعب في دقائق كثيرة، رغم محاولات للاعبي سخنين لتخطير مرمى بوريس كلايمان، كما كان الحال في الدقيقة السابعة حينما أراد محمد زبيدات التمرير ليوفال أفيدور، لكن تدخل كلايمان أحبط المحاولة ومنع هدفا سخنينيا. وفي الدقيقة الحادية والأربعين سجل دان أيبيندير هدف التقدم بعد تلقيه تمريره من عيدان فيرد واستغلاله مصيدة تسلل فاشلة للدفاع السخنيني، فأخضع الحارس محمود قنديل.
وضاعف ايتاي شيختير تفوق فريقه في الدقيقة الثانية والسبعين بعد تبادل تمريرات مع حين عزرا. ولم ينجح السخنينيون سوى بتقليص النتيجة عن طريق عيدان شيمش في الدقيقة التاسعة والسبعين.

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