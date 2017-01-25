زهير فرنسيس يساند مشاركي ارب ايدول في بيروت!

سوف يجتمع مع عدد من الشعراء والملحنين والفنانين

سافر الفنان زهير فرنسيس الى بيروت برفقة مدير اعماله ربيع جمال، وقد التقى مشاركي الموسم الرابع لبرنامج "اراب ايدول" امير دندن، يعقوب شاهين ونادين خطيب التي تركت البرنامج السبت الماضي. وقد نشر زهير فرنسيس تعليق حول هذا اللقاء الذي جاء لدعم المواهب ألفلسطينية "من زيارتي لشباب فلسطين مشتركين اراب ايدول احلا سهره مع احلا مواهب واحلا اصوات وطاقات ايجابيه .. بترفعو راسنا وين ما كنتو". نشير الى انه اول زيارة لزهير فرنسيس لبيروت وقد تجول في عدة اماكن معروفة ومنها شارع الحمرا وزار كنسية سيدة لبنان الحريصا. وسوف يجتمع مع عدد من الشعراء والملحنين والفنانين.