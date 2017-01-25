الرملة: اصابة شاب عربي بجراح متوسطة بعد تعرضه لاطلاق نار

شرعت الشرطة اعمال البحث والتحقيق بكافة التفاصيل والملابسات

وصل الى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان من المتحدثة باسم الشرطة لوبا السمري :" مساء الاربعاء ، بالرملة تم اطلاق عيارات نارية اصابت مواطن عربي من السكان هناك بجراح متوسطة احيل على اثرها للعلاج بالمستشفى بينما شرعت الشرطة اعمال البحث والتحقيق بكافة التفاصيل والملابسات ".