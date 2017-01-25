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أخبار محاكم وجنائيات الرملة: اصابة شاب عربي بجراح متوسطة بعد تعرضه لاطلاق نار

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مدن الساحل الرملة: اصابة شاب عربي بجراح متوسطة بعد تعرضه لاطلاق نار
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الرملة: اصابة شاب عربي بجراح متوسطة بعد تعرضه لاطلاق نار

 شرعت الشرطة اعمال البحث والتحقيق بكافة التفاصيل والملابسات

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2017-01-25 21:12:36 A A

وصل الى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان من المتحدثة باسم الشرطة لوبا السمري :" مساء الاربعاء ، بالرملة تم اطلاق عيارات نارية اصابت مواطن عربي من السكان هناك بجراح متوسطة احيل على اثرها للعلاج بالمستشفى بينما شرعت الشرطة اعمال البحث والتحقيق بكافة التفاصيل والملابسات ".

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