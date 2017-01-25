مجلس مجد الكروم يصادق بالاجماع على ميزانيته للعام 2017

يستدل من الميزانية الجديدة زيادة ملحوظة لقسم التربية والتعليم وقسم الرفاة الاجتماعي

صادق مجلس مجد الكروم المحلي في جلسته ، مساء الاربعاء ، على ميزانيته للسنة المالية 2017 والتي بلغت حوالي 85 مليون شيكل بالاجماع وبمصادقة كافة اعضاء المجلس .ويستدل من الميزانية الجديدة زيادة ملحوظة لقسم التربية والتعليم وقسم الرفاة الاجتماعي .وقد افتتحت الجلسة باستنكار وتنديد للهجمة الشرسة التي يتعرض لها المجتمع العربي . واكد رئيس المجلس سليم صليبي ان هذه الهجمة وحدت الجماهير العربية وهذا تجلا بالمشاركة الجماهيرية في قلنسوة وام الحيران والمغار.