استمعوا: منى حمد من الناصرة تغني -أطفال ما بتحب الثلج

اصدرت الفنانة النصراوية منى حمد أغنية وفيديو كليب بعنوان "أطفال ما بتحب الثلج" وهي من كلمات الشاعر السوري جوزيف دانيال، وألحان الفنان موسى ابراهيم، وتوزيع الفنان الياس مرجية ومن اخراج مصطفى حسين، وتصوير وليد حمدان وقد تم تصويرها في جبل الشيخ. في حوارها مع الزميل شادي بلان تتحدث منى عن اغنيتها وتقبل الناس لغنائها بالحجاب.