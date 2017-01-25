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فنانين فن عربي نانسي عجرم وزوجها في عرض أزياء العالمي إيلي صعب

فنانين

نانسي عجرم وزوجها في عرض أزياء صعب
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نانسي عجرم وزوجها في عرض أزياء العالمي إيلي صعب

الصور لاقت إعجاب المحبين والمتابعين

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2017-01-26 07:48:13 A A

استغلت نانسي عجرم وجود وقت الفراغ لديها واتّجهت برفقة زوجها إلى عاصمة الأزياء والعطور باريس لحضور عرض أزياء المجموعة الجديدة للمصمم اللبناني العالمي إيلي صعب .


نانسي وزوجها

وأطلت بفستان قصير باللون الأسود، ونشرت بعض الصّور برفقة زوجها وإيلي صعب وبعض الأصدقاء عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الانستجرام، والتي لاقت إعجاب المحبين والمتابعين. 

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