نانسي عجرم وزوجها في عرض أزياء العالمي إيلي صعب

الصور لاقت إعجاب المحبين والمتابعين

استغلت نانسي عجرم وجود وقت الفراغ لديها واتّجهت برفقة زوجها إلى عاصمة الأزياء والعطور باريس لحضور عرض أزياء المجموعة الجديدة للمصمم اللبناني العالمي إيلي صعب .



نانسي وزوجها

وأطلت بفستان قصير باللون الأسود، ونشرت بعض الصّور برفقة زوجها وإيلي صعب وبعض الأصدقاء عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الانستجرام، والتي لاقت إعجاب المحبين والمتابعين.