كلية سخنين لتأهيل المعلمين توزّع أكثر من 100 منحة على طلابها

نزيه بدارنة - مدير عام كلية سخنين لتأهيل المعلمين:

كلية سخنين تفتخر بطلابها وتشجعهم على التفوق والامتياز وتعمل الكلية على إعطاء مكافئة لهؤلاء الطلاب، بواسطة منح دراسية توزّع كل سنة ابتداءً من شهر يناير وهذا نهجنا منذ 10 سنوات

وصل إلى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان صادر عن كلية سخنين لتأهيل المعلمين، جاء فيه:"قامت إدارة كلية سخنين لتأهيل المعلمين بتوزيع أكثر من 100 منحة على طلابها من ذوي العلامات العالية. في كل سنة تعمل كلية سخنين على اعطاء منح لطلابها من جميع المسارات والاختصاصات للطلاب الذين لديهم علامات عالية وعلامات دمج بجروت مع بسيخومتري فوق 550".



خلال توزيع المنح

وتابع البيان:"في هذا السياق أشار السيد نزيه بدارنة، مدير عام كلية سخنين لتأهيل المعلمين إلى أنّ:"كلية سخنين تفتخر بطلابها وتشجعهم على التفوق والامتياز وتعمل الكلية على إعطاء مكافئة لهؤلاء الطلاب بواسطة منح دراسية توزّع كل سنة ابتداءً من شهر يناير، وهذا نهجنا منذ 10 سنوات، حيث تصل كل منحة الى 5000 شيكل أي يتم توزيع ما يقارب نصف مليون شيكل على طلاب الكلية كل سنة. نحن نفتخر بذلك ونعمل جاهدين بإعطاء منح اكثر لطلاب اكثر في جميع المجالات إيمانًا منا بأن الطالب المتفوق والممتاز يستحق المنحة الدراسية"، إلى هنا البيان.