طواقم الإطفاء والإنقاذ تخمد حريقًا شبّ في منزل بحي سلوان شرقي القدس

وصلت طواقم الإطفاء والإنقاذ من محطة وادي الجوز وعملت على اخماد الحريق دون وقوع اصابات

عمّم المتحدث ومركز الاعلام العربي في سلطة الإطفاء والإنقاذ، كايد ظاهر بيانًا، وصلت عنه نسخة إلى موقع العرب وصحيفة كل العرب، جاء فيه:"شبّ حريق، اليوم الأربعاء، في منزل بنطقه وادي الربابة في حي سلوان شرقي القدس ، حيث وصلت طواقم الإطفاء والإنقاذ من محطة وادي الجوز وعملت على اخماد الحريق دون وقوع اصابات".



صور من مكان الحريق



وتابع البيان:"وقال رجل الاطفاء والانقاذ من محطة وادي الجوز محمد عليان :"تلقينا بلاغًا عن حريق في منزل بالحي وعلى الفور وصلت طواقم خاصة بما في ذلك سيارة مزودة بالسلالم العالية، حيث اتضح أنّ الحريق شبّ في الطابق الثالث لعمارة يصعب الوصول اليها بسبب الازقة الكثيرة". وأضاف رجل الإطفاء والإنقاذ عليان أنّ "طواقم الإطفاء والإنقاذ تمكنت وبسرعة كبيرة عن طريق معداتها الخاصة والسلالم الكبيرة من الوصول الى المنزل المشتعل وقمنا مباشرة بالبحث عن عالقين، كما أنّ الطواقم تمكنت من اخماد الحريق ويجري تحقيق لمعرفة اسباب اندلاع الحريق بما في ذلك امكانية حدوث تماس كهربائي"، إلى هنا نص البيان.