اغلاق
اغلاق
فنانين فن عربي خدّك على خدّي جديد الفنانة اللبنانية جنى

فنانين

خدّك على خدّي جديد الفنانة اللبنانية جنى
انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement

خدّك على خدّي جديد الفنانة اللبنانية جنى

جنى التي رفضت المشاركة بأكثر من عرض تمثيلي في لبنان ومصر مبررةً ذلك بعزمها على التركيز على الغناء فقط في المرحلة الحاليّة من مسيرتها الفنيّة

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2017-01-26 16:41:30 A A

شهدت مواقع التواصل الإجتماعي حملة جديدة من نوعها حيث كشفت عن مقطع صغير من أغنية غير مسموعة من قبل مع مشاهد عن أشهر الشخصيّات الفنّية: عادل إمام، يوسف الخال، هيفا وهبي، نيكول سابا، نادين نجيم، عادل كرم، هشام حدّاد، توم وجري... وقد أثارت فضول آلاف من مشتركي موقع فايسبوك من مختلف البلدان العربيّة وخاصّة لبنان، مصر، سوريا، المغرب، تونس والعراق... بتعليقاتهم الإيجابيّة وهم يتكهّنون عن صاحبة الأغنية الرومنسيّة المميّزة، طالبين الحصول على الرابط الرسمي للأغنية.


جنى

وبعد سلسلة التشويق التي امتدّت حوالي 7 أيّام على التوالي، و بعد أن قام موقعا "انستغرام" و"شزام" العالميّين بتوثيق صفحاتها الرسميّة، أطلقت الفنانة جنى أغنيتها الجديدة التي تمّ تداولها بكثرة قبل صدورها، وهي بعنوان "بشتقلك إنت وحدّي"، من كلمات كريستال بو غانم، ألحان جوزيف جحا وتوزيع باسم رزق، حصريّاً على تطبيق أنغامي وبعدها على الإذاعات اللبنانية وقناتها الخاصة على YouTube قريباً.
وقد قام الملحن الشهير بإنتقاء مجموعة من الأغاني لتصدر تباعاً بصوت جنى ويتوقع جحا انتشارها بشكل لافت وسريع.

جنى التي رفضت المشاركة بأكثر من عرض تمثيلي في لبنان ومصر مبررةً ذلك بعزمها على التركيز على الغناء فقط في المرحلة الحاليّة من مسيرتها الفنيّة، إنتهت من تصوير فوتوشوت خاص بالأغنية مع المصوّر جان سعد و الArtdirector جورج سكيّم. عبّرت من خلالها بالصور عن قصّة حب تجري أحداثها في بلدتها "دير القمر" وسترويها جنى لاحقاً وقد بدأت بالكشف عنها صورة تلوى الأخرة على صفحاتها الرسميّة على مواقع التواصل الإجتماعي. 

انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
لارسال مواد واخبار لموقع العرب عبر البريد:
alarab@alarab.com
الأكثر قراءة
1 فرنسيس يساند مشاركي أراب آيدول في بيروت! | [309 قراءة]
2 فيلم Raaz Reboot مترجم 2016 جودة عالية | [259 قراءة]
3 فيلم Jackie 2016 مترجم للعربية اونلاين | [188 قراءة]
4 هزة ارضية خفيفة تضرب انحاء البلاد مركزها جزر اليونان | [182 قراءة]
5 سيلتا فيجو يجبر ريال مدريد على التعادل ويقصيه من كأس الملك | [181 قراءة]
الاكثر توصية ومشاركة في الفيسبوك
1 منح الفنانة التشكيلية نجوى كبها شهادة الدكتوراة | [0 مشاركة]
2 Ford Mustang 2017 تأتي بحلّة جديدة متكاملة | [0 مشاركة]
3 الجليل الأعلى: إصابة متوسطة لطفل إثر سقوطه عن ارتفاع | [0 مشاركة]
4 ليفاندوفسكي: الحظ لعب دورًا في فوزنا | [0 مشاركة]
5 ديختر لترامب: لا ترضخ للفلسطينيين | [0 مشاركة]
جميع الحقوق محفوظة لموقع لموقع العرب وصحيفة كل العرب