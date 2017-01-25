خدّك على خدّي جديد الفنانة اللبنانية جنى

جنى التي رفضت المشاركة بأكثر من عرض تمثيلي في لبنان ومصر مبررةً ذلك بعزمها على التركيز على الغناء فقط في المرحلة الحاليّة من مسيرتها الفنيّة

شهدت مواقع التواصل الإجتماعي حملة جديدة من نوعها حيث كشفت عن مقطع صغير من أغنية غير مسموعة من قبل مع مشاهد عن أشهر الشخصيّات الفنّية: عادل إمام، يوسف الخال، هيفا وهبي، نيكول سابا، نادين نجيم، عادل كرم، هشام حدّاد، توم وجري... وقد أثارت فضول آلاف من مشتركي موقع فايسبوك من مختلف البلدان العربيّة وخاصّة لبنان، مصر، سوريا، المغرب، تونس والعراق... بتعليقاتهم الإيجابيّة وهم يتكهّنون عن صاحبة الأغنية الرومنسيّة المميّزة، طالبين الحصول على الرابط الرسمي للأغنية.



جنى



وبعد سلسلة التشويق التي امتدّت حوالي 7 أيّام على التوالي، و بعد أن قام موقعا "انستغرام" و"شزام" العالميّين بتوثيق صفحاتها الرسميّة، أطلقت الفنانة جنى أغنيتها الجديدة التي تمّ تداولها بكثرة قبل صدورها، وهي بعنوان "بشتقلك إنت وحدّي"، من كلمات كريستال بو غانم، ألحان جوزيف جحا وتوزيع باسم رزق، حصريّاً على تطبيق أنغامي وبعدها على الإذاعات اللبنانية وقناتها الخاصة على YouTube قريباً.

وقد قام الملحن الشهير بإنتقاء مجموعة من الأغاني لتصدر تباعاً بصوت جنى ويتوقع جحا انتشارها بشكل لافت وسريع.



جنى التي رفضت المشاركة بأكثر من عرض تمثيلي في لبنان ومصر مبررةً ذلك بعزمها على التركيز على الغناء فقط في المرحلة الحاليّة من مسيرتها الفنيّة، إنتهت من تصوير فوتوشوت خاص بالأغنية مع المصوّر جان سعد و الArtdirector جورج سكيّم. عبّرت من خلالها بالصور عن قصّة حب تجري أحداثها في بلدتها "دير القمر" وسترويها جنى لاحقاً وقد بدأت بالكشف عنها صورة تلوى الأخرة على صفحاتها الرسميّة على مواقع التواصل الإجتماعي.