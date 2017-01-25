الأرصاد الجوية تتوقع: أجواء باردة ابتداءً من الليلة ومنخفضان حادان نهاية الاسبوع

تحذر دائرة الارصاد الجوية من خطر تشكل السيول القيضانات في الاودية والمناطق المنخفضة

أفادت دائرة الأرصاد الجوية بأنّه: "منخفض جوّي حاد ينتظر البلاد مصحوب بكتلة هوائية باردة جدًّا، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، ومن المحتمل أن تتساقط الأمطار المتفرقة في البلاد ابتداءً من ساعات الليلة".



صورة توضيحيّة

هذا وأشارت دائرة الأرصاد الجويّة إلى أنّ حالة الطقس يوم الجمعة ستشهد انخفاضًا آخر على درجات الحرارة، لتصبح أقل من معدلها السنوي بنحو درجتين مئويتين، قبل انخفاضها أكثر يوم السبت المقبل 28.01.2017، حيث أنّ الطقس يوم السبت سيكون شديد البرودة ويتوقّع تساقط المطر في البلاد بالذات في الشمال والمناطق المرتفعة.

هذا وتحذر دائرة الارصاد الجوية من خطر تشكل السيول القيضانات في الاودية والمناطق المنخفضة، ومن تدني مدى الرؤيا الأفقية وخطر التزحلق على الطرقات.