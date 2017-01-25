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أخبار محليات قبول التماس المحاميين دكور وابطال إلغاء الاعتراف بجامعة جورجية

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قبول التماس المحاميين دكور
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قبول التماس المحاميين دكور وابطال إلغاء الاعتراف بجامعة جورجية

كان المحاميان دكور تقدما بالتماس بناء على توجه أولياء أمور 106 طلاب عرب بدأوا دراسة الطب في هذه الجامعة بعد أن اعترفت وزارة الصحة بتاريخ 18.10.15 بتعليم الطب في هذه الكلية بمسار ست سنوات

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2017-01-25 17:06:40 A A

وصل إلى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان صادر عن مكتب المحاميين عماد وجلال دكور جاء فيه ما يلي: "أصدرت المحكمة الإدارية في القدس اليوم الاربعاء قرارًا يقضي بإبطال قرار وزارة الصحة، عدم الإعتراف بكلية الطب في جامعة نيوفيجن في العاصمة الجورجيّة تيبليسي وذلك بناء على التماس تقدم به المحاميان عماد وجلال دكور".


المحامي عماد دكور

وأضاف البيان: "وكان المحاميان دكور تقدما بالتماس بناء على توجه أولياء أمور 106 طلاب عرب بدأوا دراسة الطب في هذه الجامعة بعد أن اعترفت وزارة الصحة بتاريخ 18.10.15 بتعليم الطب في هذه الكلية بمسار ست سنوات. وفوجئ الطلاب أنّ وزارة الصحة أصدرت بتاريخ 27.10.16 قرارًا يقضي بإلغاء إعترافها بمسار التعليم بكلية الطب في هذه الجامعة مما كان يعني خسارتهم لسنوات دراستهم وخسائر مادية ومعنوية".

واختتم البيان: "وقد بحثت المحكمة القضية يوم الإثنين الماضي 16.1.17 وأصدر القاضي داڤيد مينتس اليوم الأربعاء 25.1.17 قراره بقبول الإلتماس وادعاءات المحامين من مكتب المحامي دكور جلال دكور وكميليا عودة وأبطل قرار عدم الإعتراف المذكور أعلاه (من 27.10.16) وقرر ان كل الطلاب (106) الذين تسجلوا لدراسة الطب بمسار الست سنوات ابتداء من شهر 10/15 وحتى شهر 11/16 يسري عليهم الإعتراف كما غّرم وزارة الصحة بدفع 10 آلاف شيكل مصاريف محكمة" إلى هنا نصّ البيان. 


المحامي جلال دكور
 

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