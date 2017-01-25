الشرطة: اعتقال 27 مشتبهًا بينهم عرب بتشكيل عصابة خاوة وابتزاز

المتحدّثة باسم الشرطة لوبا السّمري:

تضمنت العصابة مشتبهين محوريين من سكان طوبا الزنغرية بتشكيل عصابة ابتزاز بالتهديد وتدفيع رجال أعمال وأصحاب محلات تجارية بشتى مناطق الشمال مبالغ شهرية من النقود "خاوة"

عمّمت المتحدّثة باسم الشرطة لوبا السّمري بيانًا وصلت عنه نسخة إلى موقع العرب وصحيفة كل العرب جاء فيه ما يلي: "استمرارا لتحقيقات الشرطة في ملف اعتقال 27 مشتبهًا من الشمال ومن الوسطين العربي واليهودي وبما تضمن مشتبهين محوريين من سكان طوبا الزنغرية بتشكيل عصابة ابتزاز بالتهديد وتدفيع رجال أعمال وأصحاب محلات تجارية بشتى مناطق الشمال مبالغ شهرية من النقود "خاوة" مقابل إبعاد بطشهم وعبثهم بالممتلكاتهم ومسهم بسلامة ضحاياهم الذين ارتفع عددهم منذ كشف الشرطة عن ملف هذة القضية منذ نحو 10 أيام من 87 ضحية إلى 117 ضحية" بحسب الشرطة.

وأضافت السّمري: "يشار إلى أنّ التحقيقات ما زالت جارية وبأوجها مع ترجيحنا وقوع ضحايا كثر اضافيين لهذه العصابة ووسط تمديد الشرطة للمرة تلو الاخرى فترة اعتقال 23 مشتبهًا من ضمن المجموع والتحقيقات جارية، هذا وتطلب الشرطة من الأشخاص الذين وقعوا ضحية لهذه العصابة، الذين لم يصلوا بعد إلى الشرطة، الوصول إلى اقرب مركز في البلاد وتقديم شكواهم أو الاتصال إلى بدالة الشرطة المركزية رقم 100 وسيتم الاخذ فيها ومعالجتها وفقا للمقتضى" كما ورد في بيان الشرطة.