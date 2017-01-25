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أخبار محليات الناشط علي سروجي يناشد اهالي المزرعة بالتحرك الفوري لمحاربة خطر مرض السرطان الذي يهدد البلدة

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قرى المرج الناشط علي سروجي يناشد أهل المزرعة لمحاربة السرطان
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الناشط علي سروجي يناشد اهالي المزرعة بالتحرك الفوري لمحاربة خطر مرض السرطان الذي يهدد البلدة

الناشط علي سروجي:

بتنا نودع كل يوم اخ واخت جار وصديق بسبب هذا الشبح الذي يسيطر على نفوسنا، فنسبة ضحايا المرض مرتفعة جدا عن باقي القرى والمدن العربية

ربما لم يصل العلم الحديث الى موصول يجتثّ به هذا المرض، وما نستطيع فعله نحن هو مكافحة المسببات وذلك أضعف الإيمان

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2017-01-25 18:02:56 A A

ناشد الناشط علي سروجي أهالي المزرعة بالتحرك لمحاربة خطر مرض السرطان حيث جاء في رسالته التي وصلت إلى موقع العرب وصحيفة كل العرب ما يلي: "ربما حان الاوان لان نضع النقاط على الحروف بكل ما يحصل في قريتنا المزرعة من استهتار كبير في حياة اهلنا وابنائنا، شبح السرطان بات يهدد كل بيت في قريتنا الوادعة، بتنا نودع كل يوم اخ واخت جار وصديق بسبب هذا الشبح الذي يسيطر على نفوسنا، فنسبة ضحايا المرض مرتفعة جدا عن باقي القرى والمدن العربية مقارنتة بعدد السكان فكل عام نفقد العشرات من اهلنا الاعزاء".

وأضاف سروجي: "نعم! شبح السرطان يهدّد الجميع، هذا المرض القاتل الذي لا ينجو منه أحد الا من رحِمَ ربّي، ربما لم يصل العلم الحديث الى موصول يجتثّ به هذا المرض، وما نستطيع فعله نحن هو مكافحة المسببات وذلك أضعف الإيمان، أهلنا أبناء قريتنا الاعزاء، كلنا نعلم ما الذي يحيط بقريتنا من مكب للنفايات والهوائيات الخلوية التي تحيط بنا من كل الجهات لتشكل شبكة مخاطر كبير على حياتنا اليومية. إلى متى؟؟ ليس هنالك أي بيت وأي عائلة بعيد عن هذا الخطر فهو يداهمنا بشراسة ولا نريد ان يأتي اليوم الذي سنقول به "اكلنا حين اكل الثور الابيض" فعلينا ان نتحرك عاجلا وفورا لكي نحمي ابناءنا ونبني لهم مستقبلًا آمنًا، وهذا يتطلب وقفة جماعية لسكان بلدتنا لنعلن عن تحرك شعبي وجماهيري إلى جانب السلطة المحلية التي لها دور كبير في هذه المعركة والتي لا تقل أهمية عن التحرك الشعبي الجماعي".

وتابع سروجي: "لذلك يتوجب علينا ما يلي:
1. تعيين لجنة محلية مشكلة من اطياف مختلفة من اهالي المزرعة لمتابعة القضية الى جانب السلطة المحلية ومختصين في هذا الخصوص.
2. العمل على بحث واسع وشامل يُقيّم حجم الضرر وعدد الضحايا في السنوات العشر الأخيرة بنسب وبيانات دقيقة ليتسنى لنا البدء في نضالنا امام المؤسسات والجهات المسؤولة من وزارات وجمعيات مختصة.
3. حلقات عمل وارشادات علمية في مدارسنا وكل إطار تربوي اجتماعي متاح على يد مختصين من اجل رفع سقف الوعي الثقافي لدى صفوف ابنائنا ومشاركتهم في سبل النضال".

واختتم سروجي رسالته قائلًا: "اخواني وأخواتي يكفينا استهتارًا بحياتنا وهذا نضال صادق ونحن اصحاب حق، لا أرى أي مجال للتقوقع لأنّه نضال اجتماعي يضمن حياة كريمة لنا جميعا. أدعوكم جميعا بالبدء بأولى خطواتنا والتنسيق لاجتماع عاجل وفوري لوضع خطة عمل مشتركة من اجل الانطلاق في مسيرتنا لكبح جماح هذا السرطان" إلى هنا نصّ الرسالة. 

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