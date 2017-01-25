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أخبار محليات مدينة طولكرم تتضامن مع قلنسوة وأم الحيران وتتظاهر ضد سياسة الهدم

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مدينة طولكرم تتضامن مع قلنسوة وأم الحيران
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مدينة طولكرم تتضامن مع قلنسوة وأم الحيران وتتظاهر ضد سياسة الهدم

التظاهرة كانت بدعوة من المبادرة الوطنية في فلسطين

من: منى عرموش- مراسلة موقع العرب وصحيفة كل العرب
نشر: 2017-01-25 17:08:55 A A

تظاهر اليوم العشرات من ابناء مدينة طولكرم في الضفة الغربية، احتجاجا على سياسة الهدم في مدينة قلنسوة وقرية ام الحيران، وتضامنًا مع قرية والتصاعد الخطير الذي شهدته من قبل الشرطة، والذي اسفر عن استشهاد الاستاذ يعقوب ابو القيعان.


خلال التظاهرة

هذا، ويشار إلى أنّ التظاهرة كانت بدعوة من المبادرة الوطنية في فلسطين، حيث تم فيها رفع الاعلام الفلسطينية وشعارات التي تندد بسياسة الهدم والتشريد والقتل بحق ابناء الشعب الفلسطيني. 

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