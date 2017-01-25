سيميلاك كومفورت يشرح عن مشاكل الهضم الشائعة لدى الأطفال في السنة الأولى من حياتهم

اعداد: رونيت دوييف، مديرة علمية ، ابوت منتجة سيميلاك

84% من الأطفال يعانون في السنة الأولى من حياتهم من صعوبات في الهضم. ما هي مشاكل الهضم الشائعة لدى الأطفال؟



صورة توضيحيّة



ما الفرق بين حالات القشط وحالات التقيؤ؟ قشط الطعام هو ظاهرة والتي تعود بها كمية قليلة من الطعام الى فراغ الفم، بعد مدة وجيزة من الاكل والبلع. انها ظاهرة طبيعية، تحدث خلال الاشهر الاولى من العمر. يمكن السيطرة على الظاهرة بواسطة تحسين تقنيات الاطعام. يجب الحرص على ان لا يكون راس الطفل اقل انخفاضا من بقية اعضاء جسمه عندما يكون مستلقيا.

التقيؤ بالمقابل هو افراغ كل محتوى المعدة وليس بالضرورة قريبا من موعد تناول الطعام.انها الظاهرة الاكثر شيوعا في فترة الطفولة، ويمكن ان تنجم عن اسباب عديدة ، لذا، يجب التعامل جديًا مع كل حالة تقيؤ تحدث في فترة الطفولة ومحاولة فهم سببها الصحي.

الكوليك (المغص)، الكوليك يشير الى ظاهرة اوجاع البطن الهجومية، وتظهر عادة بشكل فجائي، ويرافقها البكاء بصوت عالي ومتواصل.

وصف الظاهرة:

هنالك تقدير ان حوالي 40% من الاطفال يعانون من الكوليك في اول سنة من حياتهم، حيث ان هناك اطفال حساسين بشكل خاص. تبدأ هذه الظاهرة عادة في 6-3 اسابيع الاولى من حياتهم، وتزول حتى جيل 3 اشهر. يظهر الكوليك عادة فجأة في ساعات ما بعد الظهر او المساء، ويرافقه البكاء القوي والمتواصل وحتى انه قد يستمر الى عدة ساعات، الى ان يصبح الطفل مرهقا. اخراج البراز او الغازات ستساهم في هذه الحالة في الشعور بالارتياح.

كيف نشخّص الكوليك؟

البكاء- عندما يبكي طفل معافى لأكثر من 3 ساعات يوميا ، اكثر من 3 ايام اسبوعيا، على الاقل 3 اسابيع، احمرار الوجه، انتفاخ وشد في البطن، انقباض الارجل باتجاه البطن، كفات القدمين باردة واليدين مقبوضة

ما الذي قد يسبب الكوليك؟

سبب الظاهرة غير معروف، إلا انها لدى قسم من الاطفال قد تكون متعلقة ب:الجوع ،ابتلاع الهواء الى داخل المعدة والأمعاء، الاطعام الزائد وحساسية للطعام.

من المهم ان نعرف: هنالك اطعمة معينة قد تؤدي الى الانزعاج، إلا انه عادة تغيير الطعام او تركيبة طعام الاطفال (بديل الحليب) لا يمنع ظهور الكوليك.

ما هو الامساك؟

الامساك عادة لا يحدث لدى الاطفال ممن يتغذون على حليب الام او تركيبات طعام الاطفال بكمية كافية. من المهم ان نعرف: معظم الاطفال يخرجون مرة او اكثر في اليوم، بالمعدل، لكن احيانا بشكل طبيعي يحدث اخراج براز مرة كل يومين.

ما الذي قد يؤدي الى الامساك؟

في كل حالة من وجود براز صلب او امساك، بعد الولادة بفترة قليلة، يجب التوجه الى الاستشارة الطبية لان هذه الظاهرة قد تنجم عن: بعد اضافة طعام مكمل (من جيل 6-4 اشهر)، يمكن التخفيف من ظاهرة الامساك بواسطة اضافة الياف غذائية للطعام، والمتواجدة بشكل طبيعي في الحبوب الكاملة، البقوليات، الخضار والفاكهة وفي حالة وجود فتحات شرج ضيقة جدا.

ع.ع.



