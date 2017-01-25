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أخبار عربية وعالمية بينيت مهاجما النواب العرب: أسوأ قيادة عربية منذ أيام الحاج الحسيني

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بينيت مهاجما النواب العرب: أسوأ قيادة عربية
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بينيت مهاجما النواب العرب: أسوأ قيادة عربية منذ أيام الحاج الحسيني

بينيت:


منذ أيام الحاج أمين الحسيني لم تكن قيادة عربية جلبت ضررا كبيرا بهذا المقدار على شعبها، مثلكم

موقع العرب وصحيفة كل العرب- الناصرة (تصوير: Reuters)
نشر: 2017-01-25 14:49:13 A A

خلال جلسة الكنيست، اليوم الأربعاء، وفي أعقاب مطالبة نواب القائمة المشتركة بإقامة لجنة تحقيق في أحداث أم الحيران في النقب، والتي استشهد خلالها الشهيد يعقوب أبو القيعان برصاص الشرطة، بادعاء اسرائيلي مفاده محاولة تنفيذ عملية دهس، هاجم رئيس حزب البيت اليهودي، ووزير المعارف نفتالي بينيت ، نواب القائمة المشتركة بقوله: "منذ أيام الحاج أمين الحسيني لم تكن قيادة عربية جلبت ضررا كبيرا بهذا المقدار على شعبها، مثلكم".


الوزير بينيت
ودافع عن الشرطة بقوله: "عندما نكون في بيوتنا مساءً، ونخرج للتنزه، تكونون هم هناك لأجلنا". وتابع بينيت قائلا: "توجهت الى تقديم واجب العزاء لوفاة أم وأولادها الثلاثة حرقا في عين نقوبا، وهناك سألني الوالد، لماذا لم يحضر أي عضو كنيست عربي لمواساتنا؟".

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