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أخبار سياسة المجلس الأوروبي: اسرائيل ارتكبت عمليات قتل منهجي وغير قانوني في قطاع غزة

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قطاع غزة المجلس الأوروبي: اسرائيل ارتكبت عمليات قتل في غزة
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المجلس الأوروبي: اسرائيل ارتكبت عمليات قتل منهجي وغير قانوني في قطاع غزة

التقرير:

الاوضاع الانسانية في غزة زادت سوءًا بعد الحرب الأخيرة

دعوة السلطة الفلسطينية للعمل على منع عمليات ضد اسرائيل وادانة تلك العمليات

موقع العرب وصحيفة كل العرب- الناصرة
نشر: 2017-01-25 23:23:30 A A

قالت صحيفة يديعوت احرونوت، إن الجمعية البرلمانية لمجلس اوروبا صادقت في مدينة ستراسبورغ الفرنسية، على تقرير يتهم اسرائيل بالقتل المنهجي وغير القانوني في قطاع غزة ، وذلك بعد تصويت 47 مندوبا لصالح القرار ومعارضة 12 وامتناع 2. ويدعو التقرير دول الاتحاد الاوروبي الى دعم اجراء تحقيق رسمي من قبل محكمة الجنايات الدولية في حال توفرت ادلة معقولة على ذلك".


من العدوان الأخير على غزة

ووجه التقرير الانتقادات لإسرائيل بخصوص الوضع الانساني الذي حلّ بالقطاع بما يشمل حالات قتل فيها افراد بشكل متعمد دون أن يشكلوا أي خطر على اسرائيل. ويتهم التقرير اسرائيل بارتكاب عمليات القتل المنهجي في قطاع غزة.

ودعا التقرير كما افادت مواقع صحفية اسرائيلية، إلى منح الفلسطينيين الحرية في العمل حتى داخل اسرائيل، ودعوة لرفع حصار غزة، لا سيما وأن الاوضاع الانسانية في غزة زادت سوءًا بعد الحرب الأخيرة. في الوقت الذي دعا فيه التقرير السلطة الفلسطينية للعمل على منع عمليات ضد اسرائيل وادانة تلك العمليات.

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