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زحالقة: نحن أقلية في خطر وبحاجة لحماية دولية
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النواب العرب يخاطبون المجتمع الدولي.. زحالقة: نحن أقلية في خطر وبحاجة لحماية

تمّ طرح قضايا هدم البيوت ومصادرة الأراضي والتمييز العنصري أمام 27 سفارة أوروبية

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2017-01-25 14:00:39 A A

التقى النواب د. جمال زحالقة ود. يوسف جبارين وعايدة توما سليمان وعبدالحكيم حاج يحيى وأسامة السعدي، ورئيس لجنة المتابعة للجماهير العربية محمد بركة، اليوم الاربعاء، بسفراء الإتحاد الاوروبي في تل أبيب، وقد طرحوا عددًا من القضايا الراهنة المتعلقة بالمجتمع العربي.


خلال الجلسة

هذا، وقد تمّ طرح قضايا هدم البيوت ومصادرة الأراضي والتمييز العنصري أمام 27 سفارة أوروبية في مقر السفارة. هذاوقد أكّد النائب زحالقة في كلمته قائلًا إنّ:"نحن أقلية في خطر وبحاجة لحماية دولية"، إلى هنا البيان. 

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