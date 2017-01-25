كفركنا: عشرات المنازل تواجه خطر الهدم بسبب عدم ترخيصها والمجلس يعمل على ايجاد حلول سريعة

مجاهد عواودة رئيس مجلس كفركنا المحلي:

تمخضت هذه الجلسة عن قرارات مصيرية مهمة ومنها: التعاقد مع شركة هندسية لمسح شامل للمباني التي بنيت بدون ترخيص وطرح الحلول والبدائل

المجلس البلدي يعمل بشكل مهني وبخطوة استباقية لمنع الهدم، والتي أعتبرت من الجهات المختصة بأنها مهمة للغاية لمنع اي قرار هدم

قام المجلس البلدي في بلدة كفركنا ، في الأيام الاخيرة، بعملية مسح شامل للمباني التي بنيت دون ترخيص، وذلك لإيجاد حلول وبدائل لهذه المباني من اجل استباق أخطار الهدم .



من جلسة المجلس المحلي



وقال مجاهد عواودة رئيس مجلس كفركنا المحلي: "في الفترة الأخيرة قامت السلطات بهدم العديد من البيوت غير المرخصة في مدينة قلنسوة بمنطقة المثلث، وفي قرية أم حيران بالنقب، وكخطوة وقائية استباقية عقدت جلسة طارئة بهذا الخصوص في المجلس البلدي بمشاركة مركز التخطيط البديل الممثل بالدكتور حنا سويد ومهندسين مهنيين مختصين في هذا المجال بالإضافة لحضور وجهاء من القرية. وقد تمخضت هذه الجلسة عن قرارات مصيرية مهمة ومنها: التعاقد مع شركة هندسية لمسح شامل للمباني التي بنيت بدون ترخيص وطرح الحلول والبدائل من اجل إيجاد حلول هندسية المخططات التي اودعت في مكاتب اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء والتي يتم المصادقة عليها في الأيام القريبة والتوجه لكافة المواطنين في القرية بعدم بناء بيوت جديدة دون الحصول على ترخيص، الأمر الذي يمس بشكل سلبي بالخطوات التي يقوم بها المجلس البلدي". وتابع مجاهد عواودة: "المجلس البلدي يعمل بشكل مهني وبخطوة استباقية لمنع الهدم، والتي أعتبرت من الجهات المختصة بأنها مهمة للغاية لمنع اي قرار هدم في المستقبل والمجلس البلدي اتخذ قرارا بمساعدة أصحاب البيوت بشكل فعلي لترخيص المباني ومنع أي قرار هدم لهذه المنازل".

كما ودعا المجلس المحلي في كفركنا: "أصحاب المنازل المهددة إلى إجتماع بالغ الأهمية الذي سيعقد يوم السبت الموافق 28.01.2017 الساعة السادسة مساء في المكتبة العامة- حي ابن بيتك لبحث موضوع المنازل المهددة بالهدم وذلك بحضور مجاهد عواودة، رئيس المجلس البلدي، وعز الدين أمارة، القائم بأعمال ونائب الرئيس في المجلس البلدي، والدكتور حنا سويد، مركز التخطيط البديل. والمهندس نبيل ابو داهوود، مستشار رئيس المجلس البلدي للتخطيط والبناء. والمهندس محمود خمايسي، مركز الخارطة الشمالية، والمهندس عوني زريقات، مهندس المجلس البلدي، والمهندس ماجد عواودة، مطور مشاريع في البلدة، والمهندس نزار حاج، البنية التحتية".