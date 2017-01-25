جامعة الخليل في فلسطين تسعى للسلام ووقف الحرب

يجب تجميع 706.103 توقيعًا داعمًا من قبل المواطنين في 173 دولة ومؤتمر اعلان السلام ووقف الحرب "DPCW" والذي صاغته HWPL ولجنتها

وصل بيان صحفي صادر عن جامعة الخليل في فلسطين، جاء فيه: "عُقد في جامعة الخليل في فلسطين مؤتمر إعلان السلام ووقف الحرب (DPCW)، بهدف دعم السلام في جامعة الخليل، حيث إنضم إلى المؤتمر ما يقرب 250 طالبًا من كلية جامعة الخليل باختصاصات القانون والعلوم السياسية وممثلين عن المجتمع المحلي".





صور من المؤتمر

ونوّه البيان: "وهذا المؤتمر هو من تنظيم المنظمة الدولية (HWPL) وهي منظمة غير حكومية مسجلة في ادارة الامم المتحدة لشؤون الاعلام (UN DPI) وجامعة الخليل وهدفه رفع مستوى الوعي في بناء السلام من قبل المنظمات غير الحكومية في المجتمع والسعي الى وضع خطط العمل من أجل السلام. تليها تجميع 706,103 توقيعًا داعمًا من قبل المواطنين في 173 دولة ومؤتمر اعلان السلام ووقف الحرب "DPCW" والذي صاغته HWPL ولجنتها للقانون الدولي للسلام بالتعاون مع خبراء عالميين، ويتناول حل النزاعات على أساس منع السلوكيات المتعلقة بالحرب، وحماية الهويات الدينية والعرقية، وتشجيع ثقافة السلام من خلال التعاون الدولي".

وتابع البيان: "وأكّد عميد كلية جامعة الخليل للقانون والعلوم السياسية الدكتور معتز قفيشة ان "هذا المؤتمر يسعى للتركيز على السلام في حد ذاته بمثابته قاعدة اساسية في القانون الدولي الملزم وعندما يتم اعتماده من قبل الدول والهيئات الرئيسية في الأمم المتحدة يعد ذلك بمثابة نقطة تحول نحو الطريق الصحيح لكون العلاقات الدولية هي التي اسست ومارست هذا المفهوم".

وقال أحد الطلاب من الشباب الفلسطيني: "الآن أشعر بدافع كبير نحو السلام وأريد أن دعم HWPL". منتديات الدعوة لـDPCW تجري في جميع أنحاء العالم بما في ذلك فلسطين والأردن وأرمينيا وهدفها رفع الوعي حول ضرورة DPCW التي سيتم تنفيذها في القانون لتكون واجب النفاذ وسوف تأسس لموطئ قدم لأعضاء المنظمات الدولية والحكومات والمجتمع المدني لتقديم قاعدة جديدة للسلام من خلال DPCW".