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رياضة وشباب رياضة عالمية بيبي نجم الريال يتفق مع هيبي الصيني مقابل 15 مليون يورو سنويًا

رياضة وشباب

بيبي يتفق مع هيبي الصيني مقابل أجر سنوي ضخم
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بيبي نجم الريال يتفق مع هيبي الصيني مقابل 15 مليون يورو سنويًا

بيبي رفض العرض المقدم من ريال مدريد لتمديد عقده لمدة موسم واحد فقط مقابل 5.5 مليون يورو،

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة (تصوير: Reuters)
نشر: 2017-01-25 18:09:27 A A

إتفق البرتغالي كيبلير بيبي على الانتقال إلى هيبي الصيني في الصيف المقبل إثر انتهاء عقده مع ريال مدريد الإسباني في نهاية الموسم الكروي الحالي.


كيبلير بيبي

بيبي رفض العرض المقدم من ريال مدريد لتمديد عقده لمدة موسم واحد فقط مقابل 5.5 مليون يورو، حيث يطلب البرتغالي عقد لمدة عامين على أقل تقدير من أجل الموافقة على البقاء في الريال.

ووصلت المفاوضات بين ريال مدريد ومدافعه البرتغالي إلى طريق مسدود منذ عدة أسابيع، فيما بدأ بيبي التفاوض مع الأندية الصينية ووصل إلى اتفاق في نهاية المطاف مع هيبي فورتون الذي يتولي تدريبه التشيلي مانويل بيليجريني.

وسيحصل بيبي على أجر سنوي ضخم بالنسبة لمدافع في سنه مع هيبي ويقدر بـنحو 15 مليون يورو سنوياً. وتشجع بيبي لخوض التجربة الصيني كون مدربه السابق بيليجريني يعمل هناك، بالإضافة إلى حصوله على أجر مرتفع جداً مقارنة بالعروض التي تأتيه من أوروبا.

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