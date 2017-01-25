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رياضة وشباب رياضة عالمية فيرجسون يساند مورينيو: يقوم بعمل عظيم مع اليونايتد ولكن الحظ يخذله

رياضة وشباب

فيرجسون يساند مورينيو: يقوم بعمل عظيم والحظ يخذله
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فيرجسون يساند مورينيو: يقوم بعمل عظيم مع اليونايتد ولكن الحظ يخذله

السير أليكس فيرجسون:

أعتقد أن فان جال قام بعمل جيد لكن مورينيو يقوم بعمل عظيم في الوقت الحالي جوزيه استطاع السيطرة على النادي والفريق الأول تستطيع رؤية ذلك

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة (تصوير: Reuters)
نشر: 2017-01-25 18:02:56 A A

أشار السير أليكس فيرجسون مدرب مانشستر يونايتد الإنجليزي حول مدّة 27 عامًا متتالية قبل اعتزاله عام 2013، عبر عن إعجابه الشديد بالعمل الذي يؤديه جوزيه مورينيو في النادي بالوقت الحالي.


السير أليكس فيرجسون

مانشستر يونايتد تحسّنت نتائجه في الآونة الأخيرة حيث لم يهزم لمدة 16 مباراة متتالية، لكن وعلى الرغم من ذلك ما زال فريقه يحتل المركز السادس في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز وبفارق 4 نقاط عن ليفربول صاحب المركز الرابع.

وقال فيرجسون بخصوص ذلك لهيئة الإذاعة البريطانية: "أعتقد أن فان جال قام بعمل جيد، لكن مورينيو يقوم بعمل عظيم في الوقت الحالي. جوزيه استطاع السيطرة على النادي والفريق الأول، تستطيع رؤية ذلك. الفريق يلعب بشكل جيد في الوقت الحالي، لكن حظه كان سيء جداً، أعتقد أنه تعادل ست مرات، وفي كل مباراة كان يتعرض لصدمة جديدة. إنه الجزء الذي يخيب الأمل، عليه التعايش مع ذلك، لكن أعتقد أن الفريق في تقدم معه".

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