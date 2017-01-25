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رياضة وشباب رياضة عالمية ليفاندوفسكي بعد تجديد تعاقده: بايرن ميونخ وريال مدريد متساوٍ بالنسية لي!

رياضة وشباب

ليفاندوفسكي يفسر سبب تجديد تعاقده مع بايرن ميونيخ
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ليفاندوفسكي بعد تجديد تعاقده: بايرن ميونخ وريال مدريد متساوٍ بالنسية لي!

روبيرت ليفاندوفسكي:

بايرن على قدم المساواة مع ريال مدريد وبرشلونة، نحن نستطيع الحصول على كل البطولات هنا

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة (تصوير: Reuters)
نشر: 2017-01-25 17:08:55 A A

قام البولندي روبيرت ليفاندوفسكي ، مهاجم فريق بايرن ميونيخ الألماني، بتفسير أسباب تجديد عقده مع الفريق البافاري وعدم الرحيل إلى ريال مدريد أو برشلونة، عملاقي الكرة الإسبانية.


روبيرت ليفاندوفسكي

وصرّح ليفاندوفسكي (28 عامًا)، في تصريحات نقلها موقع "سبورت 1" الألماني، قائلا: "إنتقالي من بايرن ميونيخ، لا يعني لي شيئا أكبر". وأضاف نجم بوروسيا دورتموند السابق: "بايرن على قدم المساواة مع ريال مدريد وبرشلونة، نحن نستطيع الحصول على كل البطولات هنا".

وفي سياق آخر تطرق ليفا للحديث عن عدم وجود بديل له في بايرن، موضحًا: "ليس هناك ما يدعو للقلق، فخلال موسمين ونصف مع بايرن ميونيخ أنا لم أغب سوى مباريات قليلة جدًا". ويحتل ليفاندوفسكي، وصافة قائمة هدافي البوندسليجا برصيد 14 هدفًا بفارق هدفين، عن بيير أوباميانج، مهاجم بوروسيا دورتموند صاحب الصدارة.

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