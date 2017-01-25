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ثقافة جنسية الزوج والزوجة لا تصدقوا هذه الخرافات عن السعادة الزوجية واحذروا من الأقاويل

ثقافة جنسية

لا تصدقوا هذه الخرافات عن السعادة الزوجية
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لا تصدقوا هذه الخرافات عن السعادة الزوجية واحذروا من الأقاويل

لا تصدقوا أنّ السعادة الزوجية تتحقق في أن يكون كل طرف تماماً كما يريده الطرف الآخر!

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة (تصوير: thinstock)
نشر: 2017-01-26 07:32:23 A A

تنتشر الكثير من الأقاويل والخرافات بين الناس ويُقال أنها هي الاساس في العلاقة الزوجية الناجحة والأهم من أجل بناء زواج متماسك وسعيد على الدوام، ولكن المفاجأة هي حين يصل الحد بالزوجين الى الخلافات والشجارات، فيعتقدان أن السعادة انتهت. موقع العرب.كوم يقدّم لكم أبرز الخرافات عن السعادة الزوجية لتحذروا هذه الأقاويل!


صورة توضيحية

- الخرافة الأولى:
لا تصدقوا أنّ السعادة الزوجية تتحقق في أن يكون كل طرف تماماً كما يريده الطرف الآخر! لأنّ الواقع مختلف تمامًا، خصوصًا وأنّ هنالك حاجة ملحّة لأن يتصرف كل فرد على سجيته وعلى طبيعته وأن يتكيف مع الاختلافات التي تظهر في الزواج، لأنّ السعادة هي في أن يكون كل طرف على طبيعته وراحته إلى جانب الشريك. 

- الخرافة الثانية:
"بعض الازواج يعيشون بهناء لأنهم لا يتشاجرون ابدًا"، هذه حتمًا خرافة والواقع ليس هكذا.  الحقيقة أنّ السعادة الزوجية ليست مبنية على عدم التشاجر مع الشريك، إنما على التراضي والتصالح بعد الخلاف. واعلموا أنّ الخلافات والمشاكل أمر شائع جداً بين الازواج، وهذا الامر لا يكون سبباً ابداً للتعاسة الزوجية ما لم يسمح الزوجان للمشاكل من الوقوف في طريق انجاح الزواج.

- الخرافة الثالثة:
 من الاقاويل الخاطئة عن السعادة الزوجية أن المشاركة في كل شيء هي من اهم اسس الزواج السعيد، ولكن هذا الامر ليس واقعياً الى حد كبير، إذ ان العديد من الاشخاص المتزوجين لا يجدون السعادة في الترافق دائماً، فيحتاج كل منهما الى الحرية الفردية بين الحين والآخر، والتي يجدها في بعض الانشطة التي يقوم بها بمفرده أو مع الأصدقاء.

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